Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sarpsborg Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Alexander Harkam ve Julian Weinberger'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.
Sarpsborg-Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek
26.11.2018 - 14:43 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında 29 Kasım Perşembe günü Norveç'in Sarpsborg ekibi ile yapacağı maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.
Etiketler : hakem,haberler,beşiktaş,
590457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590457.aspx
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1
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19
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7
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13
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Trabzonspor
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19
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Ankaragücü
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6
1
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16
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-1
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Konyaspor
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4
6
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18
15
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18
10
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
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-3
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
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7
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24
-9
12
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Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
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13
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6
6
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13. Hafta Maçları
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Takım
O.
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B.
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1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
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Boluspor
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2
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9
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11
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Altınordu
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13
2
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4
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14
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12
9
3
16
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İstanbulspor
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Balıkesirspor
12
4
4
4
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-3
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Adanaspor
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3
6
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17
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15
Afjet Afyonspor
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3
7
16
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12
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