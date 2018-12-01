Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de çanlar Erwin Koeman için çalıyor. Phillip Cocu’nun kovulmasıyla bir anda kendini teknik direktörlük koltuğunda bulan Hollandalı teknik adam, sarı-lacivertlilerle çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı ama bu performans yeterli bulunmadı. Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde turu geçmesine rağmen, Trabzonspor deplasmanındaki kötü oyun ve mağlubiyete takılı kalan sarı-lacivertlilerde Koeman için geri sayım başladı. Hasbelkader teknik direktörlüğe gelen Koeman da durumun farkında olduğunu Hollanda gazetesi De Telegraaf’a verdiği röportajda dile getirdi. “Fenerbahçe’de sezonu sonuna kadar gidebileceğimi, uzun süre kalabileceğimi düşünmüyorum” diyen Koeman, “Görevim bir gün sonra da bitebilir, bir hafta sonra da... Fakat 2019’u görebileceğimi düşünmüyorum” sözleriyle gönderilmeyi beklediğini itiraf etti.



Cocu sistemi kilitledi

Geleceğiyle ilgili yönetimle her hangi bir görüşme yapmadığını belirten Erwin Koeman “Kulübün ne istediğini anlamaya çalışıyorum ve bana açıklama yapacakları günü bekliyorum. Yakın gelecekte bir şeylerin olmasını ümit ediyorum” dedi. Ancak Fenerbahçe’deki teknik direktörlük değişikliği sadece vekâleten görevi yürüten Koeman’ın ayrılmasına bağlı değil. Zira Cocu problemi henüz çözülemedi. Sözleşmesi askıya alınan Cocu’yla tazminat konusunda anlaşma sağlanamaması sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor. Yönetim, bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon avroluk bu krizi aşmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bu arada taraftarların Ersun Yanal isteği yönetime de sirayet etmiş durumda. Ancak Başkan Ali Koç, kurmaylarının da talebine rağmen hâlâ bu hamleye sıcak bakmıyor.

Gözler Ali Koç’ta

Koeman’ın gün saydığı Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Tribünlerin gönlünde yatan isim Ersun Yanal, yönetimden de birçok isim aynı ismi zikretmeye başladı. Ancak son sözü Başkan Ali Koç söyleyecek. Sezon başından beri yaptığı açıklamalarda Yanal’ın önünü kapatan Koç’un kontra bir hamle yapabileceği belirtiliyor.

Hasan Ali umut verdi

Avrupa Ligi’nde tur atlamalarına rağmen, sarı-lacivertli camianın istediği futbolu sergileyemedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Hasan Ali Kaldırım, gelecek için umutlu konuştu. “Umarım gruptan çıkmamız hem ligde hem de Avrupa Ligi’nde yaşayacağımız günlerin başlangıcı olur” diyen kaptan, ligdeki zorlu Kasımpaşa mücadelesinden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçeceklerini de iddia etti. Hasan Ali “Ligin en iyi futbol oynayan takımını yenmek kolay olmayacak ama kazanacağız” diye konuştu.