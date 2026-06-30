Tedbirli olarak ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tedbir kararının kaldırılmasının ardından Günaydın, grup başkanvekilliği görevine geri döndü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında parti içinde yaşanan krizler sürüyor. Son olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılmıştı.

TEDBİR KARARI KALDIRILMIŞTI

İki ismin de aralarında olduğu 9 milletvekili, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Gelişmelerin ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu, geçen hafta Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırmıştı.

CHPden ihracı istenmişti! Gökhan Günaydın grup başkanvekilliği görevine geri döndü

GÖREVE GERİ DÖNDÜ

Tedbir kararının kaldırılmasının ardından Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine geri döndü. Meclis'in resmi internet sitesinde de Günaydın'ın unvanının tekrar yer aldığı görüldü.

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