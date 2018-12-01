Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Galatasaray’da sakat ve cezalı futbolcuların sayılarının fazla olması dikkat çekiyor. Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylardan dolayı futbolculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye’nin cezası devam ederken, Serdar Aziz de geçen hafta oynanan A. Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda’nın ise sakatlıkları sürüyor. Teknik ekipte de iki isim Beşiktaş derbisini kaçıracak. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın da Fenerbahçe derbisinden dolayı cezaları devam ediyor. Terim ile Şaş, bu maçta da yedek kulübesinde yer alamayacak.
7 futbolcu Beşiktaş derbisinde yok
01.12.2018 - 11:57 | Son Güncelleme: 01.12.2018 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, oyunculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz cezalarından dolayı, Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda da sakatlıklarından dolayı Beşiktaş derbisini kaçıracak.
Etiketler : beşiktaş,galatasaray,derbi,
591284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591284.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
13
9
3
1
19
5
14
30
2
Kasımpaşa
13
8
1
4
29
19
10
25
3
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
4
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
5
Malatyaspor
13
6
3
4
19
13
6
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Trabzonspor
13
5
4
4
21
19
2
19
8
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
9
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
10
Göztepe
13
6
0
7
15
16
-1
18
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
13
3
4
6
12
17
-5
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
-6
9
14. Hafta Maçları
11/30/2018
Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
11/30/2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
12/1/2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
12/1/2018
Antalyaspor - Göztepe
12/1/2018
Kayserispor - Trabzonspor
12/2/2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12/2/2018
Beşiktaş - Galatasaray
12/3/2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
12/3/2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
13
7
3
3
15
10
5
24
6
Adana Demirspor
13
6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
8
Altınordu
13
4
6
3
15
10
5
18
9
Osmanlıspor
13
5
2
6
13
10
3
17
10
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
11
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
12
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
13
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
14
Balıkesirspor
13
4
4
5
13
17
-4
16
15
Afjet Afyonspor
13
3
3
7
16
19
-3
12
16
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
17
Elazığspor
13
3
2
8
15
25
-10
11
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2