Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer



Norveç deplasmanındaki zaferden sonra dinlenemeden ayağının tozuyla çıktığı derbide Galatasaray’ı da devirmeyi başaran Beşiktaş’ta moraller tavan yapmış durumda. Çok değil sadece bir ay önce siyah-beyazlılar bir kâbusun içindeydi. Şenol Güneş yönetimindeki en kötü sezon başlangıcına imza atan Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa’da üst üste başarısız sonuçlar yaşıyordu. Vodafone Park’taki 4-2’lilk Genk mağlubiyetinin ardından ipler gerilmişti. Taraftarlar yönetimi hedef alan tezahüratlar yaparken, futbolcular da ödeme aksaklığı sebebiyle kazan kaldırmıştı. Önce Tolgay Arslan, sonra Pepe ardından da Babel para konusunda isyan çıkarmıştı.

> Prim coşturdu

Para konusunda kriz çıkaranlar kadro dışı edildi. Fikret Orman, sık sık Ümraniye’ye giderek idmanları izledi. Şenol Güneş’le yapılan toplantılarda genç oyuncuların değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz gibi genç isimler getirdikleri dinamizmle takımın üzerindeki miskinliği attı. Önce Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ardından Sarpsborg deplasmanından 2-0 geriden gelip kazandı. Yönetim üç maçlık galibiyet primini 50 binden yüzer bine çıkardı. Galatasaray zaferi takımı yeniden şampiyonluk havasına soktu.