Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü görevine daha önce A Milli Takım ve Trabzonspor’da da çalışmış olan Alper Boğuşlu’yu getirdi.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."