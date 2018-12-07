Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü görevine daha önce A Milli Takım ve Trabzonspor’da da çalışmış olan Alper Boğuşlu’yu getirdi.
Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe yeni antrenörünü açıkladı
07.12.2018 - 15:03 | Son Güncelleme: 07.12.2018 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, A Milli Takım’da da kaleci antrenörlüğü yapmış olan Alper Boğuşlu’yu transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü görevine daha önce A Milli Takım ve Trabzonspor’da da çalışmış olan Alper Boğuşlu’yu getirdi.
Etiketler : fenerbahçe,
592327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/592327.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Beşiktaş
14
7
3
4
25
17
8
24
4
Galatasaray
14
7
3
4
23
16
7
24
5
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
6
Malatyaspor
14
6
4
4
20
14
6
22
7
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
14
3
5
6
14
19
-5
14
16
Akhisar Bld.Spor
14
3
4
7
16
25
-9
13
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
14
4
3
7
18
20
-2
15
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
14
3
3
8
13
30
-17
12
18
Karabükspor
14
0
1
13
3
43
-40
-2