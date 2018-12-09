Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

5-0’lık Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, sahasında misafir ettiği maçta Konyaspor’u da 3-0’lık skorla geçti ve bu sezon ilk defa üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Maçın ilk yarısında 298 isabetli pas yapan ve ilk 45 dakikalar itibarıyla bu sezonun pas rekorunu kıran bordo-mavili takım buna rağmen bu bölümde net gol fırsatı yakalamakta zorlandı. 22’de savunmanın arkasına atılan topa iyi sarkan Jahovic, Konyaspor adına gole yaklaşsa da genç kaleci Uğurcan açıyı iyi daralttı ve Makedon yıldıza gol şansı tanımadı. 44’te Rodallega’nın müsait pozisyonda çıkardığı şut kaleyi bulmayınca ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.



İKİNCİ YARI AÇILDI

İkinci yarıya ilk 45 dakikaya nispeten daha hareketli başlayan Ünal Karaman’ın öğrencileri 56’da gole yaklaştı. Çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Yusuf’un şutunda Serkan gole izin vermedi. Maçta skordaki dengeyi bozan gol ise penaltıdan geldi. 76’da Abdülkadir’in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Rodallega Fenerbahçe maçında yapamadığını bu defa yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 1-0. Bu golün hemen ardından 77’de bir kez daha sahneye çıkan Abdülkadir bu defa ceza sahasındaki Ekuban’ı gördü ve bu oyuncu farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçta son sözü ise orta sahada kazandığı topu rakip kaleye kadar sürerek, güzel oyununu golle süsleyen Onazi söyledi: 3-0.

OYUNCULARIM ÇOK ÖZVERİLİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularına övgüler yağdırdı. Karaman, “Onazi 12 gün antrenman yapmadı. Adalesinde sıkıntı var oynaması mümkün değildi ama ‘oynamak istiyorum’ dedi. Abdülkadir 8 gün antrenman yapmadı, Sosa 7 gündür çalışamıyordu, Pereira 5 gün çalışmadı, Yusuf baygın pozisyonda sahada olmak istedi. Bu özveri için oyuncularıma teşekkür ediyorum” dedi.