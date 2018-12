Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Zirvesi kadar dibi de karışık olan Süper Lig’de geçen sezonu mumla arayan Akhisar’ın konuğu tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe’ydi. Her takımın başaramayacağı bir performansla geçen sezon Fenerbahçe’yle oynadığı 3 maçı da kazanan Akhisar, sarı-lacivertlilere hem ligde hem de kupada ağır darbe indirmişti. Ancak bu sezon küme düşme hattından çıkmaya çalışıyordu Akigolar. Fenerbahçe de aynı dertten muzdaripti. Ama Akhisar karşısındaki son 3 maçta alınan mağlubiyetler, ligin son iki sırasındaki Rize ve Kayseri’ye kaptırılan 3’er puan, sakatlar, cezalılar endişe veriyordu sarı-lacivertlilere ve korkulan oldu. Fenerbahçe, heyecan vermeyen oyunu, sahada kaybolan oyuncularıyla bir kez daha kâbus yaşayarak düşüşünü sürdürdü. Valbuena, Ayew, Alper’in sakat, Dirar ve Aatıf’ın kadro dışı olduğu Fenerbahçe’de Erwin Koeman, sağda Barış’a mecbur kalmış, solda ise İsmail ya da Mehmet Ekici yerine Elif’i tercih etmişti. Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Benzia güven vermiyordu ve Koeman, elindeki tek oyun kurucu Ekici’yi kenara sıkıştırmak istemiyordu. Ancak bu durum ne hücumda etkili oldu ne de Akhisar’ın hızını kesti. Fenerbahçe 3’te Mehmet Ekici, 10’da Elif’i yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamazken, son iki maçta kurtardığı penaltılarla alkış alan Harun’un 26’daki inanılmaz hatasını Bokila affetmedi. Akhisar’ın oynadığı son 3 resmi maçta forma giyen Bokila her karşılaşmada gol atma geleneğini sürdürdü: 1-0. Yenen gol Fenerbahçe’de her hangi bir tepkiye yol açmadı. 49’da Onur müsait pozisyonda kötü bir vuruşla farkın açılmasını önledi. Ama 69’da Bokila’nın yerine oyuna dâhil olan Manu bu skora razı olmadığını hemen gösterdi. 79’da Manu’nun pasında Josue sert şutu direkten dönerken, 82’de topu kendisi taşıyan Manu Harun’u avladı: 2-0. 90+5’de Regattin gol perdesini kapattı, Fenerbahçe’yi ateş hattına attı: 3-0.

NE YAPTIN HARUN?

F.Bahçe’nin file bekçisi Harun Tekin ilk golde yaptığı hatayla dün akşam Akhisar karşısındaki şok mağlubiyetin hazırlayıcılarından biri oldu. Sarı-lacivertli file bekçisi maçın 26. dakikasındaki şutu kucağından sektirince Bokila kariyerinin belki de en kolay gollerinden birini attı. Akhisar bu golle büyük moral yakaladı.

BOKİLA YİNE ATTI

Akhisarspor’a geçen hafta deplasmanda 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçında altın değerinde bir puan getiren golü atan Bokila dün de işbaşındaydı. Demokratik Kongo asıllı futbolcu 26. dakikada fırsatçılığını konuşturdu ve F.Bahçe ağlarını havalandırdı.

CİHAT ARSLAN: GÜZEL GALİBİYET

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan maçın ardından, “Takım halinde bir aile havasına bürünebilmemiz çok önemliydi. O fedakarlık çok önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu” derken, “Büyük takımlar lokomotifimiz. Bu değerlere de sahip çıkmamız lazım” sözlerini kullandı.



İLK MAÇINA ÇIKTI

F.Bahçe’nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu sarı-lacivertli takımla ilk maçına çıktı. Tecrübeli antrenör, maç öncesi kaleci Harun Tekin’i özel olarak çalıştırdı, diğer kaleci antrenörü Erdem Bali de yedek file bekçileri Berke Özer ile Erten Ersu’yu çalıştırdı.



TABLONUN BÖYLESİ

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet (Alanya) aldı. Dış sahada oynadığı 8 maçta da tek galibiyetini Konyaspor karşısında 1-0’la elde edebilen Fener, üst üste 5. deplasman maçından da galibiyet çıkaramadı.

BİR DARBE DAHA

Akhisar geçen sezon F.Bahçe ile oynadığı 3 maçı da kazanmıştı. Manisa ekibi Süper Lig’in 2017-18 sezonunun ilk yarısında F.Bahçe’yi sahasında 1-0, deplasmanda da 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında ağır darbeler vurmuştu. Akigolar kupa finalinde de F.Bahçe’yi 3-2 yenerek şampiyon olmuştu. Öte yandan dünkü galibiyetin ardından stadyum hoparlöründen ‘’Kınayı da yakmışlar geline’’ adlı şarkı çalındı. Akhisarsporlu oyuncular, uzun süre saha içerisinde kutlama yaptı.

EYVAH ERZURUM

F.Bahçe ligde şu an altındaki bütün takımlara mağlup oldu. Ligin 4. haftasında Kadıköy’deki maçta Kayserispor’a 3-2 yenilen Fener büyük bir şok yaşamıştı. 7. haftada Rizespor’a misafir olan sarı-lacivertliler bir şoka daha uğramış ve Karadeniz ekibine 3-0’la boyun eğmişti. Dün de maç öncesi üstünde olduğu Akhisar’a 3-0 yenilen Erwin Koeman’ın takımı gelecek hafta aynı puanda bulunduğu Erzurumspor’u ağırlayacak.