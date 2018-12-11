Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz bir kez daha Beşiktaş’ın kapısına çok yaklaştı. Son zamanlarda hemen her transfer döneminde adı siyah-beyazlılarla anılan golcü oyuncu, Beşiktaş’a dönmek için ‘Feda’ dedi... Kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor’dan yıllık 3,5 milyon avro kazanan 33 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’a dönmek için ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu siyah-beyazlı kulübe iletti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de ısrarla kadrosunda görmek istediği eski öğrencisi Burak Yılmaz’ın transferi her defasında siyah-beyazlı taraftarların protestosuna takılmıştı.



ORMAN KARARLI

2012-13 sezonunda 3-3 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında kendisini yere atarak penaltı yaptırdığı iddiasıyla yıllardır siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken millî golcü için bu defa Başkan Fikret Orman’ın kararlı olduğu öğrenildi. Son olarak Burak Yılmaz için “Çok iyi bir Beşiktaşlı. İstiyorum diyemem, istemiyorum da diyemem” Başkan Orman’ın, siyah-beyazlıların ünlü taraftar grubu Çarşı ile görüşmeyi de planladığı gelen bilgiler arasında. Eğer transfer gerçekleşirse Burak Yılmaz 10 yıl sonra yeniden Beşiktaş forması giyecek.