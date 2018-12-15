Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç oyuncu Yusuf Yazıcı ‘’Dualarınızı bizden eksik etmeyin, sizlerin sayesinde bugünlere geldik’’ dedi. Sosa “Bizi nasıl destekliyorsunuz?” diye sordu kız kardeşler “Haydi oğlum, haydi çocuğum” diye cevap verdi. Fatma Alemdar “Eşlerimizi evde bırakıp maçlara gidiyoruz. Maç sırasında telefonda neye baktığım çok merak edilmiş. O sırada Sivasspor-Göztepe maçını da takip ediyordum. Çünkü puan sıralaması açısından önemli bir karşılaşmaydı” ifadelerini kullandı. Aslı Kethüda ise “Kızıma çeyiz hazırlıyorum. Stadyuma da örgümü götürdüm. İkinci yarı örgüyü bırakıp maça odaklandım ve sürekli dua ettim. Güzel bir galibiyet oldu” diye konuştu. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da iki kardeşe aileleriyle bordo-mavili takımın tüm iç saha maçlarını takip etmeleri için VIP tribününden kombine hediye etti.