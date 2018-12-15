Genç oyuncu Yusuf Yazıcı ‘’Dualarınızı bizden eksik etmeyin, sizlerin sayesinde bugünlere geldik’’ dedi. Sosa “Bizi nasıl destekliyorsunuz?” diye sordu kız kardeşler “Haydi oğlum, haydi çocuğum” diye cevap verdi. Fatma Alemdar “Eşlerimizi evde bırakıp maçlara gidiyoruz. Maç sırasında telefonda neye baktığım çok merak edilmiş. O sırada Sivasspor-Göztepe maçını da takip ediyordum. Çünkü puan sıralaması açısından önemli bir karşılaşmaydı” ifadelerini kullandı. Aslı Kethüda ise “Kızıma çeyiz hazırlıyorum. Stadyuma da örgümü götürdüm. İkinci yarı örgüyü bırakıp maça odaklandım ve sürekli dua ettim. Güzel bir galibiyet oldu” diye konuştu. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da iki kardeşe aileleriyle bordo-mavili takımın tüm iç saha maçlarını takip etmeleri için VIP tribününden kombine hediye etti.
İki kardeşe VIP hediye
15.12.2018 - 07:34 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Konya maçında örgü ören ve görüntüleri sembol hâline gelen Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar kardeşler, bordo-mavili kulüp tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ağırlandı, futbolcularla görüştürüldü.
Etiketler : Fatma Alemdar,
593522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/593522.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
3
2
20
6
14
33
2
Kasımpaşa
15
8
2
5
31
24
7
26
3
Antalyaspor
15
8
2
5
19
19
0
26
4
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
5
Malatyaspor
15
7
4
4
23
15
8
25
6
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
7
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
8
Konyaspor
15
5
6
4
20
18
2
21
9
Sivasspor
15
5
6
4
18
19
-1
21
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
15
6
2
7
17
19
-2
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Akhisar Bld.Spor
15
4
4
7
19
25
-6
16
14
Alanyaspor
15
5
1
9
11
20
-9
16
15
Kayserispor
15
4
3
8
13
24
-11
15
16
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
17
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
18
Çaykur Rizespor
15
1
8
6
17
23
-6
11
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
15
11
2
2
25
7
18
35
2
Denizlispor
15
9
3
3
25
15
10
30
3
Gazişehir Gaziantep
15
8
4
3
25
10
15
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
6
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
7
Adana Demirspor
15
7
3
5
19
14
5
24
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
15
6
5
4
14
10
4
23
10
Balıkesirspor
15
5
5
5
15
17
-2
20
11
İstanbulspor
16
4
7
5
21
23
-2
19
12
Giresunspor
15
5
3
7
17
19
-2
18
13
Altay
15
4
4
7
20
17
3
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Afjet Afyonspor
15
4
3
8
20
23
-3
15
16
Eskişehirspor
15
4
3
8
14
30
-16
15
17
Elazığspor
15
3
3
9
17
28
-11
12
18
Karabükspor
15
0
2
13
4
44
-40
-1