Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grubu ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçına hazır
16.12.2018 - 21:08 | Son Güncelleme: 16.12.2018 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Etiketler : fenerbahçe,haberler,ersun yanal,
593747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/593747.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
4
2
21
7
14
34
2
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
3
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
4
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
5
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
6
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
7
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Kayserispor
16
5
3
8
14
24
-10
18
14
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
15
Akhisar Bld.Spor
16
4
4
8
19
26
-7
16
16
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
17
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
16
10
3
3
28
17
11
33
3
Gazişehir Gaziantep
16
8
4
4
26
12
14
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Boluspor
16
8
3
5
20
15
5
27
6
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
7
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
8
Altınordu
16
6
7
3
20
12
8
25
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
Adanaspor
16
4
7
5
19
19
0
19
12
İstanbulspor
16
4
7
5
21
23
-2
19
13
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
14
Altay
16
4
4
8
20
18
2
16
15
Elazığspor
16
4
3
9
21
28
-7
15
16
Afjet Afyonspor
16
4
3
9
20
27
-7
15
17
Eskişehirspor
16
4
3
9
14
32
-18
15
18
Karabükspor
16
0
2
14
6
47
-41
-1