Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grubu ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.