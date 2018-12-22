Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Başakşehir canlı izle, Alanya Başakşehir şifresiz izle, Alanyaspor Medipol Başakşehir şifresiz kanallar... Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında perde bugün oynanan karşılaşmalar ile açılıyor. Ligin lideri Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 41. dakikada Visca'nın bulduğu golle deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maça dair detaylar sizlerle

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, puan cetvelinde en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 6, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un ise 8'er puan önünde ilk yarının son haftasına lider durumda giriyor.

Ligin 16 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarının son haftası öncesinde 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar, Baiano, Merih, Zavellas, Nsakala, Sackey, Taha, Efecan Karacan, Villafanez, Fernandes, Bobo.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert, Caiçara, Mahmut, Da Costa, Clichy, İrfan, Gökhan, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor