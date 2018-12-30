Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Sarı-lacivertli taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"Oyuncularıma 2018 yılında yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum"

Sırp antrenör, maçla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi;

"Real Madrid maçından iki gün sonra bir maça hazırlanıp iyi konsantrasyonla oynamak hiç bir zaman kolay değil. Darüşşafaka Tekfen antrenör değişimden sonra agresif ve sert oynamaya başladı. Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. İyi başladık ve güzel bitirdik. Tüm oyuncularıma oynama şansı verdiğim için mutluyum. Oyuncularıma 2018 yılında yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum."