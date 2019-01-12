Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Sarı-kırmızılı takım adına bu sezonun en önemli kazanımı kuşkusuz Ozan Kabak… Sakatlıklar ve eksikler sebebiyle Fatih Terim’in şans verdiği genç isim bu fırsatı iyi değerlendirdi ve formayı bir daha vermedi. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki vitrin Ozan Kabak adına önemliydi. Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Her ne kadar tecrübesizliğe dayalı sık penaltı yaptırsa da ilerisi adına umut ve güven veren bir görüntüsü vardı. Devre arası transfer döneminde isteyenleri vardı. Fatih Terim genç ismin transferini (şimdilik) veto etmişti. Ozan için son teklif ise Stuttgart’tan geldi. Bild’in haberine göre Bundesliga ekibi 11 milyon avroyu gözden çıkarırken yönetim bu teklifi düşünmeden geri çevirdi. Teknik Direktör Fatih Terim, genç stoperin en az yarım sezon daha takımda kalması konusunda kararlı. Hem yönetimle, hem de genç oyuncuyla görüşmelerde bulunun tecrübeli çalıştırıcının, gelen tekliflerin kesin olarak reddedilmesini istiyor. Ozan Kabak da hocasıyla yaptığı son görüşmeden sonra takımda kalmak istediğini menajerine iletti.



Belhanda için ısrarlılar

Garry Rodrigues’i renklerine bağlayan Suudi Arabistan Kulübü Al İttihad, Younes Belhanda için de girişimlerini sürdürüyor. Oyuncunun temsilcisi William D’avila “Al İttihad, şu anda Suudi Arabistan’ın en güçlü ve mali anlamda da en iyi takımı. Belhanda’yı istiyorlar. Teklif verdiler. Ancak henüz anlaşmış değiliz. Müzakere etmemiz gereken detaylar var. Bu transferde ısrarcı davranıyorlar” dedi.

17.00’de oynanacak

İkinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayan Galatasaray takımı dün, Almanya’nın Leipzig kentine gitti. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile bugün 17.00’de Red Bull Arena’da karşılaşacak. Zorlu maraton öncesi bu maç Cimbom için önemli bir test imtihanı olacak.

BRUMA’NIN HEYECANI

Galatasaray’ın bugün karşılaşacağı Leipzig’de forma giyen Bruma, karşılaşmayı dört gözle beklediğini söyledi. Portekizli yıldız “Fatih Terim ile tekrar karşılaşacağım için mutluyum. Hepsinden önemlisi, iyi ve dostça bir maç yapmamız” dedi. Bruma, akşamki G.Saray idmanında eski arkadaşlarıyla hasret giderdi.