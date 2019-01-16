Galatasaray’ın Finansal Fair Play anlaşması sonrası başlattığı mali disiplin hamleleri rakamlara yansıdı. Uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG’nin her yıl Avrupa’nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında Galatasaray, 8 Avrupa takımı içinde yıllık gelirini en fazla artıran kulüp oldu. Bayern Münih, Barcelona, Porto, Juventus, Manchester City, Paris Saint Germain ve PSV Eindhoven’ın yer aldığı değerlendirmede Galatasaray yüzde 19’luk işletme geliri artışıyla bu kategoride en iyi performans gösteren şampiyon kulüp oldu. Galatasaray’ı yüzde 12 ile Paris Saint Germain izledi. Galatasaray’ın toplam gelirlerinin 144 milyon Euro olarak gösterildiği raporda Galatasaray, bu gelirlerin yüzde 25’ini maç günü gelirleri oluşturdu. Raporda ayrıca Galatasaray’ın yüzde 79 doluluk oranı ve 41 bin 50 seyirci ortalamasıyla oynadığı bilgisine yer verildi. UEFA ile Finansal Fair Play kapsamında anlaşma yapan ve Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray, mali disiplini ve dengeyi sağlama yönünde çeşitli önlemleri hayata geçirdi. 1 yıl içinde toplam borçları yüzde 60 kur farkı ve faize rağmen 2.9 milyar TL’den 2.7 milyar TL’ye indiren Galatasaray’da borç-alacak farkı 253 milyon Euro’dan 200 milyon Euro’ya indi.
Galatasaray Avrupa’nın zirvesinde
16.01.2019 - 12:54 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyon olan 8 Avrupa takımı içinde yıllık gelirini en fazla artıran kulüp oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Avrupa,UEFA,
598504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/598504.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
17
0
2
15
7
53
-46
-1