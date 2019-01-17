Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor. Geçen sezonun ara transfer döneminde 23 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a giden milli golcü Cenk Tosun, teknik direktör Sam Allardyce’ın gönderilip yerine Marco Silva’nın getirilmesi sonrasında forma yarışında geride kaldı. Genç çalıştırıcının eski kulübü Watford’dan oyuncusu Richarlison’u Everton’a transfer etmesi ve Brezilyalı kanat oyuncusunu forvet hattında görevlendirmesi sonrasında bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yol ayrımına geldi. İlk etapta Everton’da forma yarışına devam eden başarılı oyuncunun, takımdaki durumunda bir değişiklik olmazsa ara transferde ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

3 BÜYÜKLERDEN TEKLİF ALDI

Süper Lig’den; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe başta olmak üzere İspanya, Rusya ve Almanya’dan teklifler alan yıldız golcünün, ay sonuna kadar takımda daha fazla forma şansı bulamazsa bir Premier Lig ekibine kiralık olarak gitmeyi düşündüğü bildirildi. Kısa sürede Everton taraftarının sevgilisi olan milli yıldızımız için; İngiltere’den de birçok kulübün şimdiden sıraya girdiği konuşuluyor. (Fanatik)