Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Ömer Halisdemir Güreş Turnuvası saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ile başladı. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, açılışta yaptığı konuşmada, ata sporu güreşe ellerinde geldiğince sahip çıktıklarını söyledi. Şehit Ömer Halisdemir adına turnuva düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Cankul, "Bu turnuvaya katkı verenlere ve turnuvalara katılanlara teşekkür ederim" dedi.

Şehit Ömer Halisdemir Güreş Turnuvasına Kepsut Kaymakam vekili Emrullah Temizkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fahri Konuk, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.