Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de geride bıraktığımız 19 haftada üst üste iki maç galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu şanssızlığını kırmak için sahasında misafir ettiği Göztepe'yi 2-0'la geçti. Fenerbahçeli taraftarların Tolgay, Serdar ve Moses gibi yeni transferleri izleyebilmek için hafta içi karşılaşması olmasına rağmen Kadıköy'ü doldurdu. Sarı-lacivertli takımın oynadığı futbol bölüm bölüm de olsa Fenerbahçelileri tatmin etti. Maça oldukça atak bir futbolla başlayan Ersun Yanal'ın öğrencileri ilk dakikadan itibaren Göztepe kalesine büyük bir baskı kurdu ve bu baskı henüz 7. dakikada golü getirdi. Sağ kanattan bindiren Isla'nın pasıyla topla buluşan Soldado’nun kaleye yolladığı top Ayew'e de çarpıp ağlara gitti: 1-0. 12'de bir kez daha sahneye çıkan Ayew savunmanın arkasına attığı derin topla Soldado'yu çok net bir gol fırsatına soktu ancak golcü oyuncunun şutu üst direkten dönünce ilk yarı 1-0 sona erdi.

YENİLERE ALKIŞ

İkinci yarı ise Göztepe'de Jerome'un kırmızı kartıyla başladı. Sadık'a yaptığı sert faul sonrası karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa'nın kırmızı kartıyla karşılaşan İngiliz oyuncu takımının kalan 40 dakikayı 10 kişi oynamasına sebep oldu. 1 kişi eksik kalınca forvet hattına Deniz Kadah'ı alan Kemal Özdeş'in bu hamlesi orta sahada eksilmesini de beraberinde getirirken, bu dakikadan sonra topa daha fazla sahip olan taraf Kanarya oldu. Fenerbahçeli taraftarların gün boyunca beklediği an ise 64. dakikada geldi. Ersun Yanal yeni transferler Moses ve Tolgay'ı bu dakikada sahaya sürerken, her iki oyuncunun da performansı alkış aldı. 73'te Jailson'un pasıyla topla buluşan Moses, Fenerbahçe formasını giydiği ikinci maçta ilk golünü atarken, Tolgay Arslan da orta sahadaki pas trafiğini yönlendiren isimdi. 90 dakika sonunda bu sezon ilk defa üst üste iki maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının uzağında olsa da taraftarlarının hafta sonuna mutlu girmesini sağladı.

BİR ŞARKISIN SEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-0 kazandıkları Göztepe maçında çok keyifliydi. Moses'in golü sonrası tecrübeli çalıştırıcının sevinci ise görülmeye değerdi. Statta çalınan "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" şarkısına eşlik eden Yanal, daha sonra gol sevincini ekibiyle ve futbolcularla paylaştı. Maç sonrası süzenlenen basın toplantısında takımın performansını beğendiğini dile getiren Yanal, "Bu sezon üst sıralarda yer konusunda sıkıntı çekeceğiz ama en azından şampiyon gibi oynayan bir takımın duruşuyla oynayan bir Fenerbahçe gerekli ve her zaman böyle olmalı. Biz bu karakteri ortaya koyacağız. Bu karakterle gelişen oyunumuzu hak ederek kazandığımız maçlara dönüştüreceğiz" dedi.