Kurtdereli kapalı spor salonunda oynanan maçın devre arasında tribünde bulunan Nazlı Eren, sahada açılan "Nazlı benimle evlenir misin" pankartı ile hayatının sürprizini yaşadı. Erkek arkadaşı Bedirhan Ercik'in hazırladığı organizasyonla yüzlerce seyirci önünde evlenme teklifi alan genç kız büyük mutluluk yaşadı. Bedirhan Ercik'in diz çökerek yaptığı evlilik teklifine Nazlı Erin ‘Evet’ dedi. Evlenme teklifine evet cevabı gelince salonu dolduran yüzlerce insan genç çifti alkışlayarak kutladı.
Basketbol maçında sürpriz evlilik teklifi
02.02.2019 - 20:04 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de oynanan Karesispor- Sigortam Net İTÜ Basketbol maçının devre arasında güzel anlar yaşandı. Karşılaşmanın devre arasında Karesi Belediyesi personeli Bedirhan Ercik 5 yıllık kız arkadaşı Nazlı Eren'e parke saha üzerinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Etiketler : Balıkesir,evlilik teklifi,
601972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601972.aspx
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25
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11
4
19
19
0
23
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19
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1
11
20
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Kayserispor
19
5
6
8
16
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Fenerbahçe
19
4
8
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27
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20
15
Ankaragücü
19
6
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20
16
Çaykur Rizespor
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3
9
7
23
29
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Erzurum BB
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Denizlispor
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13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
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13
2
4
31
15
16
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3
Osmanlıspor
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6
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13
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