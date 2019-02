Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray ocak ayında yılın en flaş transferine imza atarak Kasımpaşa’nın golcüsü Mbaye Diagne’yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların önce 12,8 milyon avroya Kasımpaşa ile el sıkıştığı, ancak resmî bildirimde transferin 10 milyon avroya gerçekleştiğini açıklanmıştı. Fakat bu tartışmalar son bulmadı. Galatasaray yönetimi ise dün bu konuya tekrar açıklık getirdi. Sarı-kırmızılılar “KAP açıklamasında ne yazıyorsa ödediğimiz para o. Kasımpaşa Kulübü’ne 10 milyon avro yatırdık ve resmi açıklamada da ne işlem yaptıysak onu bildirdik. Transfer işlemlerimizin hepsi UEFA denetiminde ve UEFA yetkililerin onayından geçiyor. UEFA’nın onayı olmadan zaten transferleri gerçekleştiremeyiz. Gizli saklı bir şey yok” ifadelerini kullandı.

OZAN KABAK TEMİNATI

Diagne transferi için bazı bonus maddelerinin de görüşüldüğünü ve bunların da UEFA denetiminde olduğunu ve onaydan geçtiğini bildiren sarı-kırmızılı yöneticiler “Ancak şu an somut olan her şey bildirildi. Somut olan 10 milyon avroluk transfer ücreti. Her şey usule uygun” diye konuştu. Bu arada Kasımpaşa’ya 10 milyon avroluk ödemenin de acil çekilen krediyle yapıldığı öğrenildi. Rodrigues’den gelen sıcak para olsa da, Kasımpaşa’nın alacağının tamamını karşılayan para kasada olmadığı için Ozan Kabak transferinden gelecek para teminat olarak gösterildi ve bankadan çekildi. Ozan transferinden gelecek parayla kredi kapatılacak.

MITROGLOU LİSTEYE GİREMEDİ

Galatasaray, Avrupa Ligi için güncellenmiş listesini UEFA’ya bildirdi. Ara transferde kadroya katılan 6 transferden sadece 3 isim UEFA listesine eklendi. Devre arası Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Diagne, Mitroglou ve Luyindama’yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Luyindama, Marcao ve Diagne listede yer alırken, Mitroglou dışarıda kaldı.

CAMİADA RAHATSIZLIK VAR

Galatasaray’ın unutulmaz başkanı Faruk Süren, TGRT Haber’de çıktığı 'Sabri Ugan’la Maç Yeni Başlıyor' programında önemli açıklamalar yaptı. Süren, "Dünya çapında bir markayız ama ona göre yönetilmiyoruz. Gomis’in gideceği satılacağı belli, forvetsiz takım olur mu? Bugüne kadar yapılanlardan memnun değilim. Son divan toplantısına da iştirak ettim. Sayın başkan daha fazla şikâyette bulundu. O makam şikâyet makamı değildir. Çözüm bulma makamıdır. Bu göreve soyunduysanız bunları bilmelisiniz" dedi.