Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Fair Play Komitesi’nin yeniden yargılanma kararının reddedildiğini açıkladı. GS TV’de müjdeyi veren Cengiz “13 Haziran’da yetki aldık. Dört yıllık bir yapılandırma anlaşması yaptılar. 5 Ekim’e kadar yoğun mücadele verdik. Komite bize men cezası vermedi. Mali durumun düzenli iyiye gitmesi ve bizimle aynı süreçte olan Avrupa kulüplerine göre Galatasaray’ın iyi performans sergilemesi çok etkiledi. Bizim yeniden yargılanmamızı istediler. Denetlenmekten rahatsız olmuyoruz. 5 Ekim 2018 CAS’a itiraz ettik. Uluslararası hukuk bürosundan avukat tutarak davayı açtık ve bugün (dün) itibarıyla kazandık. Yeniden yargılanma reddedildi. Yapılandırma anlaşması devam edecek” dedi.

BİZİ UYANIK TUTTULAR

Bu kararla birlikte UEFA’dan men edilme tehlikesinin ortadan kalktığını söyleyen Cengiz “Galatasaray’a gösterilen iyi niyet için teşekkür ederim. TFF’ye de teşekkür ederim. Bu uğraşın sonuncu Galatasaray’ın haklılığı ortaya çıktı ve CAS davasını kazandık. Bizleri sürekli olarak UEFA’ya kapalı kapılar ardından düzenli olarak şikâyet edenlere, bize karşı mücadele eden kişilere, bizi uyanık tuttuğu için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum bunu yapmasınlar. Bu yolu onaylamıyoruz. Biz yapıyorsak uyarın. Siz ormanda çiçek mi isterseniz, yoksa bataklıkta gül mü istersiniz? Hiç kimseye şirin gözükmek için yapmıyoruz. Benim rakibimin güçlenmesi beni de güçlendirir” ifadelerini kullandı.

BU İŞİN RÖVANŞI DA OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-1 kaybedilen Benfica maçı sonrası soyunma odasında rövanş için umut dağıttı. Turu zora soktuklarını ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini oyuncularına anlatan Terim “İşimiz kolay değil. Bunu hepimiz biliyoruz ancak henüz hiçbir şey de bitmedi. Galatasaray’ın olduğu her yerde umut vardır. Daha pes etmedik. Oradaki maçta daha dikkatli olup golü erken bulursak tur da gelecektir. Yeter ki işimize tam odaklanalım” dedi.

HAFTANIN ON BİRİNDE

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Luyindama, Benfica maçında attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla alkış aldı. UEFA da tecrübeli oyuncuyu Avrupa Ligi’nde haftanın on birine seçti. Buna karşılık deplasmanda kazanmasına rağmen Benfica’dan hiçbir oyuncu 11’e giremedi.

BENFICA TEMKİNLİ

Benfica’nın ikinci golünü atan Seferovic, turun kolay olmadığını söyledi. Yıldız oyuncu “Kazanmak önemliydi. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Ancak bazı anlarda güvenimizi kaybettik. Tur için büyük bir adım attık ama bu bize yetmeyebilir, dikkatli olacağız” dedi.