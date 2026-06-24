Antalya'da 19 yaşındaki Batuhan Bebek’in tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme tır sürücüsü Caner S.’ye 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Antalya'da motosikletiyle tırın altında kalan 19 yaşındaki Batuhan Bebek’in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, Antalya 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tırın altında kalarak can vermişti! Batuhan Bebek davasında ilk duruşmada karar! 4 yıl 5 ay hapis cezası

“MANEVRA SIRASINDA FARK ETMEDİM”

Cafer S., kaza günü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir firmaya süt getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yük boşaltma işleminin ardından kantar noktasına gitmek üzere hareket ettim. Güzergahım üzerinde sağa dönüş yapmam gerekiyordu. Bu nedenle önce sağ sinyalimi vererek sağ tarafa geçtim. Ardından sola sinyal verip sola yöneldim, sonrasında tekrar sağ sinyalimi vererek sağ taraftaki girişe yöneldim. Girişe yaklaşırken geniş açıyla sağa manevra yaptım. Manevra sırasında motosikleti fark etmedim, görüş alanımda herhangi bir motosiklet yoktu.

Tırın altında kalarak can vermişti! Batuhan Bebek davasında ilk duruşmada karar! 4 yıl 5 ay hapis cezası

“SÜRÜKLENDİĞİNİ ANLADIM”

Cafer S. “Dönüşümü tamamladıktan sonra motosikletin ön tekerleğin altında, yerde olduğunu gördüm. Bunun üzerine tırı hemen durdurdum. Aşağı inince motosikletin yaklaşık 7-8 metre sürüklendiğini anladım. Tırın kör noktasında kaldığını düşünüyorum. Kullandığım tır yaklaşık 17,5 metre uzunluğundaydı" diye konuştu.

Tırın altında kalarak can vermişti! Batuhan Bebek davasında ilk duruşmada karar! 4 yıl 5 ay hapis cezası

“KAFASINDA KASKI VARDI”

Ölen gencin babası Dursun Bebek ise “Sanık, motosikleti görmediğini söylüyor ancak çocuğumun kafasında kaskı vardı. Çocuğum yaklaşık 10-15 metre sürüklenmiş. Sanığın sesi duymadığını belirtmesi de kabul edilebilir değil. Yaklaşık 60 metre uzaklıktaki güvenlik görevlisi sesi duyarken, sanığın bunu duymamış olması hayatın olağan akışına uygun değildir” diyerek tepki gösterdi.

Tırın altında kalarak can vermişti! Batuhan Bebek davasında ilk duruşmada karar! 4 yıl 5 ay hapis cezası

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı, sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme sanık Cafer S.'nin eyleminin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu oluşturduğuna hükmederek, sanığın 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

KURALI İHLAL ETTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaza tespit tutanağına da yer verildi. Tutanakta, tır sürücüsü Cafer S.'nin sağa dönüş sırasında sürücünün sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmesine ilişkin kuralı ihlal ettiği belirtildi. Motosiklet sürücüsü Batuhan Bebek'in ise meydana gelen kazada herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kaydedildi.

Tırın altında kalarak can vermişti! Batuhan Bebek davasında ilk duruşmada karar! 4 yıl 5 ay hapis cezası

ADLİ TIP RAPORU

Tutanakta, Batuhan Bebek'in kazada başına ve vücuduna aldığı ağır darbeler, çok sayıda kemik kırığı ve büyük damarlarının zarar görmesine bağlı kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Tırın altında kalarak can vermişti! Batuhan Bebek davasında ilk duruşmada karar! 4 yıl 5 ay hapis cezası

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 17 Mayıs 2026 tarihinde Cafer S. yönetimindeki tır, iş yerinden çıkıp evine gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan Batuhan Bebek (19) idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cafer S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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