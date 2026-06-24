Tırın altında kalarak can vermişti! Batuhan Bebek davasında ilk duruşmada karar! 4 yıl 5 ay hapis cezası
Antalya'da 19 yaşındaki Batuhan Bebek’in tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme tır sürücüsü Caner S.’ye 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
- Tır sürücüsü Cafer S., yük boşaltma sonrası kantar noktasına giderken manevra yaptığını, motosikleti fark etmediğini ve kör noktada kaldığını belirtti.
- Tır sürücüsü, dönüş sonrası motosikletin yerde olduğunu görünce tırı durdurduğunu ve motosikletin 7-8 metre sürüklendiğini ifade etti.
- Ölen gencin babası, sanığın motosikleti görmediğini söylemesine karşın çocuğunun kaskı olduğunu ve yaklaşık 10-15 metre sürüklendiğini belirtti.
- Baba, sanığın ses duymadığını belirtmesinin kabul edilemez olduğunu, 60 metre uzaktaki güvenlik görevlisinin sesi duyduğunu vurguladı.
- Kaza tespit tutanağına göre, tır sürücüsü sağa dönüş sırasında kural ihlali yapmıştır.
- Motosiklet sürücüsü Batuhan Bebek'in kazada herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kaydedilmiştir.
- Adli Tıp Raporu'na göre, Batuhan Bebek başına ve vücuduna aldığı ağır darbeler, çok sayıda kemik kırığı ve büyük damarlarının zarar görmesine bağlı kanama nedeniyle vefat etmiştir.
Antalya'da motosikletiyle tırın altında kalan 19 yaşındaki Batuhan Bebek’in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, Antalya 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
“MANEVRA SIRASINDA FARK ETMEDİM”
Cafer S., kaza günü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir firmaya süt getirdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Yük boşaltma işleminin ardından kantar noktasına gitmek üzere hareket ettim. Güzergahım üzerinde sağa dönüş yapmam gerekiyordu. Bu nedenle önce sağ sinyalimi vererek sağ tarafa geçtim. Ardından sola sinyal verip sola yöneldim, sonrasında tekrar sağ sinyalimi vererek sağ taraftaki girişe yöneldim. Girişe yaklaşırken geniş açıyla sağa manevra yaptım. Manevra sırasında motosikleti fark etmedim, görüş alanımda herhangi bir motosiklet yoktu.
“SÜRÜKLENDİĞİNİ ANLADIM”
Cafer S. “Dönüşümü tamamladıktan sonra motosikletin ön tekerleğin altında, yerde olduğunu gördüm. Bunun üzerine tırı hemen durdurdum. Aşağı inince motosikletin yaklaşık 7-8 metre sürüklendiğini anladım. Tırın kör noktasında kaldığını düşünüyorum. Kullandığım tır yaklaşık 17,5 metre uzunluğundaydı" diye konuştu.
“KAFASINDA KASKI VARDI”
Ölen gencin babası Dursun Bebek ise “Sanık, motosikleti görmediğini söylüyor ancak çocuğumun kafasında kaskı vardı. Çocuğum yaklaşık 10-15 metre sürüklenmiş. Sanığın sesi duymadığını belirtmesi de kabul edilebilir değil. Yaklaşık 60 metre uzaklıktaki güvenlik görevlisi sesi duyarken, sanığın bunu duymamış olması hayatın olağan akışına uygun değildir” diyerek tepki gösterdi.
İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI
Cumhuriyet savcısı, sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme sanık Cafer S.'nin eyleminin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu oluşturduğuna hükmederek, sanığın 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
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KURALI İHLAL ETTİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaza tespit tutanağına da yer verildi. Tutanakta, tır sürücüsü Cafer S.'nin sağa dönüş sırasında sürücünün sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmesine ilişkin kuralı ihlal ettiği belirtildi. Motosiklet sürücüsü Batuhan Bebek'in ise meydana gelen kazada herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kaydedildi.
ADLİ TIP RAPORU
Tutanakta, Batuhan Bebek'in kazada başına ve vücuduna aldığı ağır darbeler, çok sayıda kemik kırığı ve büyük damarlarının zarar görmesine bağlı kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 17 Mayıs 2026 tarihinde Cafer S. yönetimindeki tır, iş yerinden çıkıp evine gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan Batuhan Bebek (19) idaresindeki motosiklete çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cafer S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.