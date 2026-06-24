Kütahya'da özel bir şirkete ait ambulans önce seyir halindeki, sonra da park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada ambulansta taşınan hasta Türkan Dabandıoğlu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Şükrü Ş. idaresindeki Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan özel bir şirkete ait ambulans, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden M.A. yönetimindeki tıra, ardından da park halindeki başka bir tıra çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Ekipler, ambulansla nakli yapılan hasta Türkan Dabandıoğlu'nun (71), olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansta sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Şükrü Ş. ile sağlıkçılar Hilal T, Ahmet S. ve hasta yakını Nihal Dabandıoğlu, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dabandıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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