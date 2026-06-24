Kütahya'da ambulans iki tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da özel bir şirkete ait ambulans önce seyir halindeki, sonra da park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada ambulansta taşınan hasta Türkan Dabandıoğlu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
- Kazada ambulansla nakledilen hasta Türkan Dabandıoğlu (71) olay yerinde vefat etti.
- Ambulansta sıkışan sürücü Şükrü Ş. ve sağlıkçılar Hilal T., Ahmet S. ile hasta yakını Nihal Dabandıoğlu yaralandı.
- Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
- Türkan Dabandıoğlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
- Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Şükrü Ş. idaresindeki Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan özel bir şirkete ait ambulans, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden M.A. yönetimindeki tıra, ardından da park halindeki başka bir tıra çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, ambulansla nakli yapılan hasta Türkan Dabandıoğlu'nun (71), olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansta sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Şükrü Ş. ile sağlıkçılar Hilal T, Ahmet S. ve hasta yakını Nihal Dabandıoğlu, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Dabandıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.