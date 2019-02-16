Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı Konyaspor’u evine puansız göndermekte kararlı. Kayseri mağlubiyetinin de Zenit galibiyetinin de geride kaldığını ifade eden teknik direktör Ersun Yanal, “Önümüzde birbirinden zorlu maçlar var. Adım adım ilerleyeceğiz. Bizim için her sınav bir final” sözleriyle oyuncularından galibiyet istedi. Kayseri yenilgisinin kırılmaya yol açmasına izin veremeyeceklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Öz güvenimizin kaybolmasına göz yummayacağız. Üst sıralara tırmanmaya mecburu. Size güveniyorum” diye konuştu.

TAKIM OLMALIYIZ

Kendilerini Konya, Zenit, Beşiktaş, Rize ve Başakşehir maçlarıyla zorlu bir sürecin beklediğini belirten Yanal, “Bizim için kolay maç yok. Ama aşamayacağımız engel de yok. Biz kaliteli bir takımız. Ancak takım olma yolunda yaşadığımız sıkıntıların bedeli ağır oluyor. İstediğimizi almak için maç boyunca taktik disipline bağlı kalmamız şart” dedi. Yanal, Zenit maçında attığı golle kendine gelen Slimani’yle yaptığı özel görüşmede ise “Çok iyi iş çıkardın. Golünü de attın. Senden aynı şekilde devam etmeni istiyorum” diyerek güven aşıladı.

KADIKÖY’E GELİYOR

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman yaklaşık 9 aylık bir aranın ardından bugün sarı-lacivertli taraftarın karşısına çıkacak. Fenerbahçe ile Kadıköy’deki son maçını Konyaspor’a karşı oynayan Kocaman, tam 271 gün sonra bu defa Konya’nın başında Saracoğlu çimlerine ayak basacak.

ALEX DUYGULANDI

Fenerbahçe’nin sponsorlarından HDI Sigorta’nın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Alex de Souza, FB TV ekranına çıktı. Yaklaşık 7 senedir kulüp televizyonundan taraftara seslenemediğini söyleyen efsane kaptan, duygusal anlar yaşarken, “2004’ten bu yana bana ve aileme gösterilen saygı için hem taraftara hem halka minnettarım” dedi. Yönetimin, Konya maçı öncesi Alex’e plâket vereceği öğrenildi.