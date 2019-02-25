Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER - EMİN ULUÇ

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında perde, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle kapanacak. Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek ligde bu sezon ilk defa üst üste 3 karşılaşma kazanan Beşiktaş, sıkıntılı bir dönemden geçen Fenerbahçe’yi de seyircisinin önünde devirip seriyi 4 maça çıkarmak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek amacında. Fenerbahçe karşısında yaşanacak puan kaybı siyah-beyazlıları lig yarışında gerilerde bırakacak. Beşiktaş’ta son haftaların formda oyuncusu Âdem Ljajic sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta attığı golden sonra sevincini abartıp korner direğini tekmeleyen Boşnak asıllı oyuncu gördüğü kartla cezalı duruma düşmüştü. Ljajic derbiyi tribünden izleyecek.

FENERBAHÇE ATEŞ HATTINDA

Bu sezon tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle birlikte çıkışa geçmeyi istiyor. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan sarı-lacivertliler Süper Lig’de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor. Kanarya, ligdeki son deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018’de A. Konyaspor maçında elde etmişti. Fenerbahçe sonraki 8 dış saha maçını da kazanamayarak kötü bir istatistiğ imza attı. Son yıllarda derbilerde tarihî rakiplerine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, son 5 lig derbisinden zaferle ayrılamadı. Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017’de bu gece karşı karşıya geleceği Beşiktaş’a karşı alan sarı-lacivertliler son beş derbide dört beraberlik, bir yenilgi aldı.

KRAL SİFTAH PEŞİNDE

Burak Yılmaz, F.Bahçe derbisini farklı bir heyecanla bekliyor. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-07 sezonu ve 2007-08 sezonunun ilk yarısı olmak üzere bir buçuk sezon oynama fırsatı bulan Burak, derbilerde gol atamamıştı. Beşiktaş formasıyla ilk derbi golünü atmak için sahaya çıkacak olan tecrübeli oyuncu, bir buçuk sezonluk dönemde F.Bahçe ve G.Saray’a karşı yedi derbide sahaya çıkmıştı.

TOLGAY'IN HEYECANI

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk defa eski takımına karşı mücadele edecek. Vodafone Park’a son olarak Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu. Yıldız futbolcu tam 118 gün sonra Dolmabahçe’de çimlere ayak basacak. Beşiktaş taraftarı Tolgay’ı protesto etmeye hazırlanıyor.

NEFES ALDIRMA

Derbide sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Ligde üst üste üç maçını kazanan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’tan Fenerbahçe’yi eli boş göndererek galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. Dev derbiden önce Beşiktaş’ta en çok merak edilen konu, cezalı Âdem Ljajic’in boşluğunu kimin dolduracağı... İdmanlarda ‘Kagawa’lı ve ‘Kagawa’sız farklı kadrolar üzerinde duran teknik direktör Şenol Güneş, kararını maçtan önce yapacağı son toplantıda açıklayacak.

QUARESMA SAHNEDE

Tecrübeli çalıştırıcının, Japon yıldızı kulübeye çekmesi durumunda Fenerbahçe karşısında on numara bölgesinde Dorukhan’ın forma giyeceği öğrenildi. Öte yandan cezası biten Ricardo Quaresma’yı idmanlarda as kadroda oynatan Şenol Güneş, sol kanat için de Caner Erkin ve Lens’in olduğu iki seçenek üzerinde duruyor. Defans hattında değişiklik yapmayacak olan başarılı çalıştırıcının geri dörtlüsü Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano şeklinde olurken santrforda ise yine Burak Yılmaz oynayacak.

TOPA SAHİP OL

Ligde son iki maçını kazanamayan Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenerek bu sezonki kötü gidişe dur demek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Dolmabahçe’de alınacak derbi zaferinin takımın öz güvenini geri getireceğine inanıyor. Oyuncularını “Bu maç yeni bir galibiyet serisinin ilk halkası olacak” sözleriyle motive etmeye çalışan Yanal “Öncelikle sahada sakin kalmalıyız. Rakiple de hakemle de gereksiz diyaloglara girmeyin” uyarısında bulundu. Bütün hesaplarını galibiyet üzerine yapan Yanal’ın planı, orta saha hâkimiyetini ele geçirmek.

MAESTRO TOLGAY

Topun daha çok kendilerinde kalması gerektiğini söyleyen Yanal, bloklar arasındaki bağlantıyı kopararak Beşiktaş’ı uzun oynamaya mecbur bırakabileceklerini düşünüyor. Hedef, bu sırada kapılacak topları kontrataklarla rakip sahaya taşıyıp gol bulmak. Hücum organizasyonu Tolgay’a verecek olan Yanal, tecrübeli oyuncunun Moses ve Soldado’ya atacağı toplarla skor üretmeyi umuyor. Takıma toplantısında taktik disipline vurgu yapan Ersun Hoca “Sonuna kadar kazanmak için mücadele edeceğiz” dedi.

BİR MİLYAR LİRALIK DERBİ ATEŞİ

Derbi, iki takımın piyasa değerleri baz alındığında bir milyar 49 milyon TL’lik bir mücadeleye sahne olacak. Transfermarkt’ın verilerine göre Beşiktaş’ın kadro değeri 466 milyon TL, Fenerbahçe’nin kadro değeri ise 586 milyon TL. Beşiktaş’tan Ljacic, F.Bahçe’den de Moses en pahalı oyuncular.

YİNE OYNAMAYABİLİR

Gözünde yaşadığı problem yüzünden geçen hafta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup’un kadroya alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında enfeksiyon meydana gelen Oğuzhan’la ilgili karar maç öncesi yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek.

ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş’ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri hâlinde 24. haftada deplasmanda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

KARTLAR KORKUTUYOR

İsmail, Ayew, Elif, Neustädter, Soldado, Skrtel ve Sadık derbide kart görmeleri hâlinde Kadıköy’de oynanacak Rize karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ersun Yanal, oyuncularını “Sakin kalın ve sadece futbola odaklanın. Gereksiz bir eksiklik istemiyorum” sözleriyle uyardı.

PORTEKİZ’DEN SÜRPRİZ İDDİA

Sezona Cocu ile başlayıp, Koeman ile devam eden, nihayetinde Ersun Yanal’da karar kılan Fenerbahçe için Portekiz basınından şoke edici bir iddia geldi. O Jogo gazetesi, sarı-lacivertli yönetimin, son olarak Çin’de takım çalıştıran 48 yaşındaki Paulo Sousa’yla ilgilendiğini yazdı.