Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe camiası Beşiktaş karşısında 3-0’dan 3-3’ü yakalamanın keyfini yaşarken, teknik direktör Ersun Yanal’dan oyuncularına ikaz geldi. Derbiyi kazanmadıklarını ifade eden Yanal, “Sadece bir puan aldık. Evet öz güven kazandık, kimliğimizi bulduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Ama galip gelmedik. Hâlâ hedeflediğimiz noktada değiliz” dedi. Beşiktaş maçının geride kaldığını vurgulayan Ersun Hoca “Henüz başardığımız bir şey yok. Önümüzde birbirinden zorlu maçlar var. İkinci yarının en iyi çıkış yapan takımlarından Rize’yi misafir edeceğiz. Sahamızda kazanmak zorundayız” sözleriyle oyuncularını uyardı.

Fenerbahçe gibi...

Rizespor’un takım disiplinine dikkat çeken Ersun Yanal “Bizim Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında yaptığımızı onlar sürekli hâle getirmiş durumdalar” ikazında bulunurken “Moralimiz yerinde, sahamızda oynayacağız ama bunlar kazanmamız için yeterli değil. Fenerbahçe kimliğini sahaya yansıtmak ve onlardan daha fazla mücadele etmek zorundayız. Aksi takdirde istemediğimiz bir sonuçla karşılaşırız ki, bunu düşünmek bile istemiyoruz” ifadesiyle oyuncularından beklentilerini dile getirdi. Rize’ye yönelik hazırladığı detaylı analizleri oyuncularına anlatan Yanal, özellikle savunma oyuncularından bireysel hatalara son vermelerini istedi.

BÜTÜN HOCALARIN GÖZDESİ

Vazgeçilmez Topal

F.Bahçe’de 7. sezonunu yaşamakta olan Mehmet Topal, son yıllarda taraftarın protestolarına maruz kalıyor. Ancak hiçbir teknik adam tecrübeli yıldızdan vazgeçemiyor. Kanarya’da Kocaman, Yanal, Kartal, Pereira, Advocaat, Cocu ve Koeman’la ve son olarak yeniden Yanal’la çalışan 32 yaşındaki oyuncu, cezalı olduğu Kayseri karşılaşması hariç bütün maçlarda sahadaydı.

Ayew: kalmak istiyorum

Fenerbahçe’nin kiralık oyuncularından Andre Ayew, kariyerini sarı-lacivertli forma altında sürdürmek istediğini söyledi. Evlerine dönmek için gün sayan Slimani ve Benzia’nın aksine Ganalı oyuncu, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu belirtirken “Burada kiralık olarak forma giyiyorum. Kararı kulüpler verecek ama ben kalmaktan yanayım” dedi.