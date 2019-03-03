Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Fenerbahçe-Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı kararını eleştiren Sinan Engin, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Sinan Engin'in açıklamaları;

Halil Umut Meler'in maçın içine ettiğini söyeyebiliriz. Bu kadar basit olmamalı. Bu kararlar deplasmanda verilebilir mi? Bu maç Rize'de oynansa o pozisyona penaltı çalınabilir miydi?

"HERKES EYYAMCI OLMUŞ"

Yorumcuları dinledik, penaltı diyorlar. Herkes eyyamcı olmuş. Bu penaltıyı Halil Umut Meler çalmasa, kimse penaltı demezdi. Serdar'a yapılan hareket bile faul değil. Bu tamamen eyyam penaltısı