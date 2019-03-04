Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada bitiren ancak ikinci yarıda çıktığı 6 lig maçında puan alamayan Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında da mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapattı. Bordo-mavili ekibin 45+1. dakikasında Nwakaeme’nin ayağından bulduğu gol sonrasında Kasımpaşa tribünleri, tecrübeli teknik adamı protesto ederken, Denizli’nin ikinci yarıda sahaya çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Devre arasında tansiyonu düştüğü söylenen Mustafa Denizli’nin yokluğunda yardımcı antrenör Sarp Yiğit takımı yöneten isim olurken, Denizli’nin ikinci yarıya çıkmaması, istifa söylentilerini de beraberinde getirdi.
Mustafa Denizli, devre arasında stattan şahsi arabası ile ayrıldı.
Mustafa Denizli ikinci yarıya çıkmadı
04.03.2019 - 21:29 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin ikinci yarıda sahaya çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada bitiren ancak ikinci yarıda çıktığı 6 lig maçında puan alamayan Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında da mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapattı. Bordo-mavili ekibin 45+1. dakikasında Nwakaeme’nin ayağından bulduğu gol sonrasında Kasımpaşa tribünleri, tecrübeli teknik adamı protesto ederken, Denizli’nin ikinci yarıda sahaya çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Devre arasında tansiyonu düştüğü söylenen Mustafa Denizli’nin yokluğunda yardımcı antrenör Sarp Yiğit takımı yöneten isim olurken, Denizli’nin ikinci yarıya çıkmaması, istifa söylentilerini de beraberinde getirdi.
Etiketler : Mustafa Denizli,
608456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/608456.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
24
16
6
2
38
11
27
54
2
Galatasaray
24
13
7
4
47
25
22
46
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Konyaspor
24
8
11
5
30
25
5
35
6
Malatyaspor
24
9
7
8
34
30
4
34
7
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
8
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Sivasspor
24
8
7
9
35
37
-2
31
11
Ankaragücü
24
9
3
12
26
38
-12
30
12
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
24
6
10
8
29
34
-5
28
15
Bursaspor
24
5
12
7
22
28
-6
27
16
Göztepe
24
8
2
14
26
33
-7
26
17
Erzurum BB
24
4
10
10
25
32
-7
22
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
24. Hafta Maçları
1.3.2019
Antalyaspor 2 - 4 Mke Ankaragücü
2.3.2019
Bursaspor 3 - 2 Sivasspor
2.3.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor
3.3.2019
Kayserispor - Beşiktaş
3.3.2019
Atiker Konyaspor 1 - 1 Göztepe
3.3.2019
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
3.3.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray
4.3.2019
Akhisarspor - Alanyaspor
4.3.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Gençlerbirliği
24
15
3
6
37
22
15
48
3
Osmanlıspor
24
15
2
7
34
15
19
47
4
Ümraniye
24
13
5
6
32
21
11
44
5
Hatayspor
24
11
8
5
32
17
15
41
6
Gazişehir Gaziantep
24
11
6
7
40
21
19
39
7
Altınordu
24
10
9
5
32
18
14
39
8
Adana Demirspor
24
11
4
9
33
30
3
37
9
Boluspor
24
10
5
9
28
24
4
35
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
24
5
11
8
29
34
-5
26
14
Eskişehirspor
24
6
7
11
26
42
-16
25
15
Giresunspor
24
5
8
11
22
31
-9
23
16
Afjet Afyonspor
24
5
7
12
28
39
-11
22
17
Elazığspor
24
5
5
14
28
41
-13
20
18
Karabükspor
24
0
2
22
8
75
-67
-1