Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER ÇETİN ENGİN

Eksikti Trabzon her şeyden önce, Ünal Hoca kulübeyi bile dolduramadan çıktı maça. Ama Beşiktaş'ın iki puanlık kaybıyla gelen fırsat kaçacak gibi değildi. Paşa ise ikinci yarıda 90 derece diklikteki düşüşünü bitirmek istiyordu maç öncesi. Trabzon'un üretken ayakları Sosa ve Yusuf Yazıcı sahadan çok PES'te oynar havasında olunca bir türlü efektif atak oluşturamadı Karadeniz ekibi. Denizli'nin takımı ise evinde oynamasına rağmen stoper tandanslı orta alan oyuncularıyla rakibi karşılayıp kapılan topları Trezeguet'yle buluşturmaktan başka bir plana sahip değildi ilk 45'te. Orta sahaların verimsizliğinde, planlı ataklardan çok ferdî kabiliyetlere kaldı iş; ki onda Nwakaeme gözlerimizin pasını sildi. Nijeryalı yıldız 30'da on sekize inip topu köşeye çaktı âdeta: 1-0. Aynı Nwakaeme ilk yarı böyle bitecek denirken bir daha belirdi rakip ceza alanında ve ilginç şekilde Paşa'dan Josue Sa ile girdiği verkaçta aldığı topu uzak köşeye bıraktı: 2-0.

KAZANIYORUM DERKEN

Devre arasında Mustafa Denizli'nin fenalaştığı haberini aldık. Diagne'yi, Eduok'u satan yönetimin vurduğu darbe hocanın tansiyonunu oynattı belli ki. İki değişiklik (Hajradinovic-Karim) yapan Paşa yüklenmeye başladı ikinci yarıda. Takım boyunu kısalttı, atak momentumunu daralttı. Karim sağ çizgiden muz ortalarıyla tehlike üretirken biz izleyenlere 'başa iş açacak' dedirtir oldu. İşte o ortalardan birinde Perica kafasını çalıştırırken Trabzon tandemi sayısız gafletlerinden birine daha düştü: 2-1 (dk. 63). Amiri hamlesi yapan Ünal Hoca, takımının atak yediği sol bölge direncini artırmaya çalıştı. Nwakaeme ve Rodallega'yla goller de kaçıran Trabzon 'kazanıyorum' derken VAR kararıyla gelen penaltıyla şoke oldu. Uzatmadaki atışı kullanan Trezeguet Paşa'nın 6 maçtır süren mağlubiyet serisini bitirdi: 2-2.