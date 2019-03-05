Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, Erzurumspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı. Sarı-kırmızılı kafile dün gece İstanbul’a moraller bozuk şekilde geldi. Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar, puan kaybına rağmen havaalanına koşup takımlarına büyük destek verdi. Taraftarların gece yarısı yaptığı bu jest karşısında hayli duygulanan teknik direktör Fatih Terim bu sevginin karşılığını vermek zorunda olduklarını söyledi. Takım otobüsünde bir konuşma yapan Terim “İşte bu destek bizi şampiyon yapacak. Biz bitti demeden bitmez. Ortada alınacak 30 puan var. Sonuna kadar kovalayacağız ve bu vefakâr taraftara şampiyonluk hediye edeceğiz” dedi. Terim ayrıca “Kimse eve gitmiyor, sabaha kadar tesisteyiz” diyerek yardımcılarıyla Florya’ya kapandı.

Sabaha kadar mesai

Galatasaray teknik heyeti Erzurum’da oynanan mücadeleyi tekrar izleyip, maçı masaya yatırdı. Özellikle 18 içerisinde pozisyon bulmakta zorlanan takımın merkez orta saha, kanat oyuncuları ve forvet arasındaki pas bağlantıları incelemeye alındı. Galatasaray, kalan 10 haftada çok önemli müsabakalara çıkacak. Özellikle Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Rizespor ve Sivasspor deplasmanları çok dikkat çekici. Cimbom bu müsabakalarının yanı sıra evinde Beşiktaş ve Başakşehir’i de ağırlayacak. Ancak sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan önce Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Terim, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor maçlarından 9 puan çıkarıp Kadıköy’e sıfır hasarla çıkmaları gerektiğini söyledi.

Hani hobi-fobi yoktu?

Galatasaray’ın deplasman kâbusu sürüyor. Erzurum maçına kadar dış sahada 16 puan bırakan Cimbom’un kayıp puanı 18’e çıktı. Galatasaray bu sezon 12 deplasman maçına çıkarken ortada olan 36 puandan yarısını kazanabildi. Dış saha puan durumunda 4’üncü sırada olan Cimbom, bu alanda Başakşehir, Beşiktaş ve Antalya’nın gerisinde kaldı. Galatasaray’ın dikkat çeken olumsuz bir istatistik de bu sezon üst üste hiç deplasman galibiyet serisi yakalayamaması oldu. Galatasaray deplasmanda 15 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon aldığı dört yenilgi de dış sahada geldi. Teknik direktör Fatih Terim ‘Deplasman fobisi’ ile ilgili “Ben hobi-fobi bilmem. Nereden çıkmış deplasman fobisi, çim mi değişik?” ifadelerini kullanmıştı.

Klas var güç yok

Galatasaray’ın yenilerinden Kostas Mitroglou, geçen hafta Akhisar karşısında attığı golden sonra Erzurumspor maçında da asist yaparak tabelayı yine doğrudan etkiledi. Yunan golcü klasını belli ederken, güç ve kondisyon bakımından sınıfta kaldı. 12 defa topla buluşabilen Mitroglou, dört ikili mücadelenin üçünü kaybetti.

Belhanda sırtlıyor

Galatasaray’da yakın zamana kadar skora katkı yapmakta çok zorlanan Younes Belhanda, son haftaların en skorer ismi. Trabzonspor maçında iki golle yıldızlaşan Belhanda, Kasımpaşa karşısında bir gol, bir asistlik performans sergilemişti. Belhanda son olarak Erzurum ağlarını da havalandırarak son dört maçta dört gol atmış oldu.

Marcao’ya eğitim

Galatasaray’da takıma katıldığı günden bu yana beğeni toplayan Marcao, Erzurumspor maçında rakibini kaçırınca takımının gol yemesine ve zorlu deplasmanda iki puan bırakmasına sebep oldu. Fatih Terim, Brezilyalı oyuncuya zamanlama ve pozisyon alma konusunda özel antrenman yaptıracak.

Penaltımız verilmedi

Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, hakem kararlarına isyan etti. Özdoğru “İyi haftalar! Çadır tiyatrolarında bile bu kadar muazzamına zor rastlanabilecek bir haftayı geride bıraktık. Yine verilmeyen bir penaltımız ve çalınmayan düdükler var. Puanlarımız yine bizden alındı” ifadelerini kullandı.