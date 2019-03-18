Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Millî araya Göztepe’yi 1-0 yenerek moralli giren Beşiktaş’ta Burak Yılmaz pişmanlığı yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu son maçlardaki üstün performansını devam ettirerek takıma galibiyeti getiren golü atmayı başardı. Attı ama golcü oyuncu Beşiktaşlıları bir yandan sevindirirken bir yandan da düşündürüyor. Siyah-beyazlıların ligde şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalmasının en önemli sebebi ilk yarıda yaşadığı golcü eksikliğiydi. Negredo sezon başında gitti, Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ise beklentilerin çok uzağında kalınca Beşiktaş da son yıllarda hiç alışık olmadığı bir şekilde lidere uzaktan bakar oldu. Burak Yılmaz geldi, dertlere derman oldu ve Beşiktaş’ın 2019 yılında hiç yenilmemiş olmasında en önemli rolü oynadı.

DİZLER DÖVÜLÜYOR

Siyah-beyazlı yönetim de taraftarlar gibi büyük bir pişmanlık yaşıyor. Şenol Güneş’in yoğun ısrarlarına rağmen taraftar tepkisinden çekinildiği için Burak Yılmaz transferi sezon başında gerçekleşememişti. Hatta Şenol Hoca geçen sezon da Burak’ı istemiş ama sosyal medyadaki tepkilerden sonra yönetim o zamanda da transferi yapamamıştı. Geç de de olsa Burak Yılmaz’ın gelişinden sonra yıldız oyuncunun gol makinesi gibi çalışmasından dolayı vaktiyle hem tepki gösteren taraftarlar, hem de bu tepkileri dinleyen yöneticiler âdeta dizlerini dövüyor. Başkan Fikret Orman’ın da Göztepe maçı sonrasında yakın çevresine, “Burak Yılmaz’ı daha önce alsaydık bu sezon biz şampiyon olurduk” dediği öğrenildi.

ORMAN KABUL ETMEDİ

Siyah-beyazlı kulüpte ilginç bir iddia ortaya atıldı. Camiada konuşulan bir dedikoduya göre siyah-beyazlıların başkan yardımcısı Serdal Adalı istifa etti. Hem Türkiye Jokey Kulübü Başkanı hem de Beşiktaş İkinci Başkanı olarak görev yapan Serdal Adalı’nın bir süredir bu görevlerini çok aktif bir şekilde yürütmediği ortaya çıktı.

∂ İddiaya göre; eşi hasta olan ve bu yüzden ABD ile İstanbul arasında sık sık seyahat eden Adalı’nın, Başkan Orman’dan affını istediği belirtildi. Fikret Orman’ın ise Serdal Adalı’ya kendisine ihtiyacı olduğunu ve görevine devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu söylediği belirtildi. Hatırlanacağı gibi Serdal Adalı’nın, Fikret Orman’ın yerine başkanlık görevine geleceği öne sürülmüştü.