Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige verilen arada Eskişehirspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Can Bartu Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazanırken, golleri 34. dakikada Jailson, 55. dakikada Roberto Soldado ile 69 ve 75. dakikalarda İsmail Köybaşı kaydetti.

Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin, Alper Potuk, Victor Moses, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado 11’iyle başladı.Milli takımlarında forma giyen oyuncular ise bu maçın kadrosunda yer almadı.