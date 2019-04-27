Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması nefesleri kesti! Maçın son saniyelerine kadar önde bulunan Trabzonspor, son dakikada duran toptan kalesinde gördüğü gol sonrası 1 puana razı oldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bordo mavili ekibin golünü 16. dakikada Yusuf Yazıcı kaydederken, Fenerbahçe'nin golü 90+6'da Valbuena'dan geldi.

Trabzonspor 22 yıldan sonra Kadıköy'de kazanma şansını son saniyelerde kaybederken, bu beraberlikle puanını 63'e yükseltti.

Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Fenerbahçe ise 34 puana yükselip, maç fazlasıyla düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Harun xx, İsla x, Sadık x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Jailson xx, Dirar xx, Ayew x (Eljif dk. 66 x), Zajc x (Valbuena dk. 56 xxx), Soldado xx

Yedekler: Volkan, Alper, Ferdi, Tolgay, Şener, Roman Neustaedter, Abdulcebrail, Oğuz Kağan,

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xxx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Zargo Toure dk. 90+2 ?), Abdülkadir Ömür xxx (Olcay Şahan dk. 88 ?), Nwakaeme xxx, Yusuf xxx (Ekuban dk. 77 x), Rodallega xx

Yedekler: Arda, Kamil Ahmet, Amiri, Murat Cem, Batuhan, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Valbuena (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (dk. 16) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Sadık (dk. 71) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Skrtel, Soldado, Hasan Ali (Fenerbahçe), Hüseyin, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, geçen haftaya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ünal Karaman, takımının Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği maçta ilk 11'de oynattığı Caleb Ekuban'ı, hafta içinde sakatlık yaşadığı için Fenerbahçe karşısında yedek soyundurdu. Trabzonspor'da Ekuban'ın yerine Hugo Rodallega ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, 2 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu. Ligde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rodallega, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında kadroda yer alamadı. Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kolombiyalı oyuncu, Fenerbahçe mücadelesinde hücumda görev aldı.

Trabzonspor'da kalede Uğurcan Çakır kalede görev alırken, geri dörtlü Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak'dan oluştu. Savunmanın önünde Abdulkadir Parmak ve Jose Sosa oynarken, orta sahada Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ile Anthony Nwakaeme forma giydi.

Kamil Ahmet Çörekçi yedek soyundu

Sakatlığı nedeniyle Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kadroda yer alamayan Kamil Ahmet Çörekçi ise iyileşmesinin ardından Fenerbahçe maçında yedek soyundu.

Bordo-mavili ekipte ayrıca Arda Akbulut, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Hasan Batuhan Artarslan ve Luis Ibanez yedekler arasında yer aldı.

Ayew ıslıklandı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew’e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında tribünler Andre Ayew’e tepki gösterdi. Oyun içerisindeki top kayıplarıyla tepki gören Ganalı futbolcu tribünler tarafından ıslıklandı. Müsabaka içinde top Ayew’e geldiği her anda sarı-lacivertli taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk dakika içinde uzun kullanılan taç atışında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutunda savunmaya çarpan top kaleci Harun'u şaşırttı. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topu kontrol eden Abdülkadir Ömür, şık bir pasla Yusuf Yazıcı'yı ceza sahası içinde topla buluşturdu. Yusuf'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Soldado'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

40. dakikada Pereira'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Yusuf'un arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Skrtel'e çarptı. Seken top yeniden Yusuf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda top yandan auta çıktı.

51. dakikada Abdülkadir’in soldan ceza alanı içine Yusuf’a aktardığı pasta genç oyuncu daha müsait durumdaki Nwakaeme’yi gördü. Nijeyalı’nın şutunda Harun topun sahibi oldu.

61. dakikada Soldado’nun ceza alanı içinde Valbuena’ya çıkardığı pasta Fransız oyununun topun gelişine yaptığı sert vuruş direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Jailson’un pasını alan Valbuena’nın ceza alanı dışından yaptığı vuruş, auta çıktı.

71. dakikada kendi yarı alanından topu kaparak, Fenerbahçe yarı sahasına sarkan Abdülkadir Parmak’ı dirsek müdahalesi ile yere indiren Sadık Çiftpınar, hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartın sonunda kırımızı görerek oyun dışında kaldı.

80. dakikada Sosa’nın sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte topa yükselen Nwakaeme, müsait pozisyondan yararlanamadı ve topu auta yolladı.

83. dakikada ceza alanı dışında topa buluşan Eljif’in sert şutu Uğurcan’ın müdahalesiyle kornere çıktı.

87. dakikada Jailon’un pasını alan Hasan Ali’nin ceza yayı üzerinden yaptığı şut girişimini Uğurcan güçlükle kornere tokatladı.

90. dakikada Vabuena’nın pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Dirar’ın müsait pozisyonda meşin yuvarlağın dibine girerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena’nın arka direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1