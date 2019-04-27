Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 2 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan ile ilgili olay bir iddia gündeme geldi. İspanyol Sport Gazetesi tecrübeli kanat orta saha oyuncusunu Galatasaray'a yazdı. İspanyollar, Barcelona'nın 1 yıl daha sözleşmesi olan Arda'yı istemediğini ve sözleşmeyi fesh edeceğini yazdı. Gazete, Barcelona'nın Arda Turan'ı bedelsiz olarak Cimbom'a önerildiğini duyurdu.

BU SEZON GOLÜ YOK

Arda, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 16 maça çıktı. 32 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol atamazken, 3 asist yaptı.

"GALATASARAY BENİM CAMİAM"

Arda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim camiam. Galatasaray'a hiçbir zaman yanlış yapmadım. 13-14 milyon euro kazandırdım." demişti.

(Takvim)