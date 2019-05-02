Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta nefesler tutuldu, pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’la oynanacak sezonun en önemli derbisi bekleniyor. Şampiyonlukta büyük oranda belirleyici olacak dev kapışma öncesinde siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman kolları sıvadı. Dünkü antrenmanı ziyaret eden Başkan Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetici Ahmet Kavalcı’dan, son durum hakkında bilgi aldı. Siyah-beyazlıların patronu, futbolcuların yanına giderek bir konuşma gerçekleştirdi. Son haftalarda sergilenen performans sebebiyle çok mutlu olduklarını belirten Orman, “Yüzümüzü kara çıkarmayacağınız biliyorduk. Beşiktaş’a yakışır şekilde mücadele gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

> Prim 100 bin lira

Son haftalardaki performanstan uzak kalmamaları hâlinde Galatasaray’ı mutlaka yeneceklerini ifade eden Fikret Orman’ın “Kendi futbolumuzu oynadığımızda ne kadar farklı olduğumuz ortada. Yine böyle olursak Galatasaray maçını kazanacağımızdan en ufak bir şüphem dahi yok. Bu performansı göstereceğinize yüzde yüz inanıyorum. Bu maçı kazanacağız ve hedefe yürümeye devam edeceğiz” dediği belirtildi. Başkan’ın yaptığı bu konuşmanın bitiminde futbolcuların da alkışlarla karşılık verdiği öğrenildi. Öte yandan yönetim derbi için kesenin ağzını açtı. Başkan Orman, derbi galibiyetine yüzer bin lira prim vermeyi düşünüyor. > Murad Tamer