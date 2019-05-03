Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. İdmanın ana bölümde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Marcao, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, sol üst adale grubunda ağrı hisseden Yunan golcü Kostas Mitroglou’nun ise tedavisine başlandı. Mitroglou'nun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.