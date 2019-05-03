Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. İdmanın ana bölümde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Antrenmanda Marcao, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, sol üst adale grubunda ağrı hisseden Yunan golcü Kostas Mitroglou’nun ise tedavisine başlandı. Mitroglou'nun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
Galatasaray'a Marcao'dan iyi, Mitroglou'dan kötü haber
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda Marcao takımla çalışmalara katılırken, sol üst adale grubunda ağrı hisseden Kostas Mitroglou’nun ise tedavisine başlandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. İdmanın ana bölümde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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