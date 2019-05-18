Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş kalan iki haftaya dört puan geride girmesine rağmen şansını sezonun son düdüğüne kadar sürdürmek istiyor. Matematiksel olarak hâlâ şampiyonluk şansı bulunan siyah-beyazlılar dört gözle G.Saray-Başakşehir maçının sonucunu bekliyor. Teknik direktör Şenol Güneş de umutların azalmasına rağmen şampiyonluğa en çok inanan isimlerinden başında geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla yaptığı konuşmada sonuna kadar savaşmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Derbide şanslarını artıracak bir skorun çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Güneş “Biz ilk önce kendi payımıza düşeni yerine getirmek zorundayız. Puan farkı önemli değil çünkü her hafta dengeler değişebiliyor. Kalan iki maçta her şey olabilir. Unutmayın, 13 puan gerideyken kimse bize şans vermiyordu” diyerek oyuncularını hırslandırdı.

Dorukhan yok

Trabzonspor maçından üç puanla ayrılmadıkları takdirde şanslarının kalmayacağını belirten Şenol Güneş’in, Şampiyonlar Ligi hedeflerinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekerek “Derbide şampiyonluk şansı için istediğimiz sonuç çıkmazsa bile en azından Şampiyonlar Ligi için iddiamız devam edecek. Bu yüzden puan farkını düşünmeyin, tamamen kazanmaya odaklanın” dediği öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş’a Dorukhan Toköz’den kötü haber geldi. Yıldız oyuncu ağrılarının artması sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş’ta kritik karşılaşmada Dorukhan Toköz’ün yanı sıra Gökhan Gönül de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Kartal sevindi, Fırtına üzüldü

UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor kararını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Beşiktaş, Mayıs 2015’te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, siyah beyazlı kulübün denetim süreci sona erdi. Trabzonspor’un ise Mayıs 2016’da imzaladığı FFP anlaşmasında başarısız olduğu kaydedilirken, bordo mavili kulübün bir üst kurula sevk edildiği duyuruldu.

Havası yerinde

Ligde son oynanan Alanyaspor maçında üç puanı getiren golü atan Ricardo Quaresma, Trabzonspor maçını da iple çekiyor. Moralinin çok yüksek olduğu öğrenilen Portekizli yıldızın bu akşam oynanacak maça ilk onbirde başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Gelecek sezon da Beşiktaş’ta kalmaya sıcak bakan Q7’nin, Trabzonspor maçında yönetimi ikna edecek bir performans sergilemek için çok istekli olduğu öğrenildi.