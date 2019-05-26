Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta herkes heyecanla Şenol Güneş’in yerine gelecek olan yeni teknik direktörü bekliyor. Fikret Orman ilk görüşme sonrası Abdullah Avcı’yla prensipte anlaşma sağlamıştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın ikna olmasıyla şimdi ikinci görüşme var. Bugün gerçekleşmesi muhtemel olan randevuda maddi konular gündeme gelecek. Başakşehir’de finansal açıdan hiç zorluk yaşamayan Avcı’nın, önümüzdeki sezonda bütçeyi 30-35 milyon avrolara kadar düşürecek olan Beşiktaş’ın planına ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

ORMAN VAZGEÇEBİLİR

Tecrübeli çalıştırıcının ilk olarak futbolcuların ödemelerinin gecikmemesi için garanti istediği gelen bilgiler arasında. Fakat böyle bir talep olması durumunda Başkan Fikret Orman’ın masadan kalkma ihtimali bile söz konusu. Beşiktaş’ta geride kalan sezonda futbolcu ödemelerinde büyük sıkıntı yaşanmış ve Pepe, Babel, Tolgay Arslan, Adriano, Quaresma ve Gökhan Töre kulübü TFF ve FIFA’ya şikâyet etmişti. Şimdi camiada nefesler tutuldu ve ikinci görüşmenin sonucu bekleniyor.

ORMAN'LA ARASI İYİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Abdullah Avcı'nın birbirleriyle çok iyi anlaştığı biliniyor. Orman, "Hocam" şeklinde hitap ettiği Avcı'ya, geçtiğimiz haftalarda yapılan Futbolun Süperleri ödül töreninde de "Seni sevmeyen ölsün hocam" demişti.

ASKER KARTALLAR

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Necip Uysal ve Gökhan Töre vatanî görevlerini yapmaya hazırlanıyor. Uysal, Erkin ve Töre 6 Haziran'da Ankara'daki birliklerine teslim olacak. Oğuzhan Özyakup ise millî maçlar sonrasında Ardahan'daki birliğine katılacak. Dört futbolcu da askerliklerini bedelli olarak yapacak.