Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slimani ve Soldado’yla yollarını ayıran, Frey’i gözden çıkaran Fenerbahçe, yeni üç golcü için transfer pazarının altını üstüne getiriyor. Ekonomik sıkıntı ve sattığın kadar alacaksın kuralına rağmen sarı-lacivertliler düşük profilli isimlerle de ilgilenmiyor. Comolli’nin peşinden koştuğu isimler A. Madrid’den Nikola Kalinic, Fulham’dan Aleksandar Mitrovic, Chelsea’den Abraham ve sezonu tamamladığı Werder Bremen’le sözleşmesi sona eren Max Kruse. Rizespor’la Vedat Muriç pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, kariyerini Avrupa’da sürdüren bu dört lejyonerden ikisini de kadroya katmak için bastırıyor. Otuz bir yaşındaki Kalinic’i satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen F.Bahçe’nin bu transferdeki kozu Atletico’nun Elif Elmas sevdası. Makedon yıldızın peşinde olan İspanyolların, Kalinic için sarı-lacivertlilere kolaylık sağlaması bekleniyor.

KRUSE BEKLEMEDE

Fulham’ın satış listesine koyduğu 24 yaşındaki Mitroviç için ise Fenerbahçe kiralama teklifi hazırladı. Damien Comolli’nin Fulham dışında Chelsea’yi de ziyaret edeceği ve Mavilerle de Tammy Abraham için görüşeceği belirtiliyor. Geçen sezonu Aston Villa’da kiralık geçiren 21 yaşındaki Abraham, attığı 26 golle bordo-mavililerin Premier Lig’e dönmesinde başrolü oynamıştı. İngiltere Millî Takımı’nda da forma giyen Abraham için Chelsea’ye kiralama teklifi yapılacak. Fenerbahçe’nin uzun süredir takipte olduğu Max Kruse’den ise henüz haber yok. Werder Bremen’le sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Alman, en iyi teklifi sarı-lacivertlilerden almasına rağmen, Roma, Frankfurt ve M’Gladbach’la görüşüyor.

GIBBS YAKLAŞIYOR

Sol bek arayışındaki Fenerbahçe, West Bromwich’ten Kieran Gibbs’e sarı-lacivertli formayı giydirmeye yakın. İngiliz ekibine 1,5 milyon avroluk kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 2,5 milyon avro sundu. Gibbs’in teklife sıcak baktığı, son sözü West Bromwich’in söyleyeceği öğrenildi.

KAPTAN İMZA İÇİN GELECEK

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Emre Belözoğlu, millî maçların ardından sarı-lacivertlilerle masaya oturacak. Başkan Ali Koç’un bir senelik sözleşme, sonrasında ise kulüpte profesyonel görev teklif ettiği tecrübeli oyuncunun imzayı atıp kariyerindeki üçüncüFenerbahçe dönemine başlaması bekleniyor. Emre’yle ilgili planlama iki senelik süreçte gerekli sertifikaları alması ve 2022’de sportif ya da teknik direktör olarak görev alması.