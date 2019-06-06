Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Anadolu Efes, Motum’un pota altından kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı. Ergin Ataman’ın ekibi, Larkin’in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla soyunma odasına 41-36 üstün gitti. İkinci yarıya Hayes’in üç sayılık Auguste’nin de pota altından ürettiği sayılarla başlayan Galatasaray, 21. dakikada beraberliği yakaladı (41-41). Savunmada ve hücumda ritmini arttıran Efes, Micic’in potaya giderek bulduğu sayılarla farkı açtı ve final periyoduna 62-51 önde girdi. Son çeyreğe 7-0’lık seriyle başlayan Galatasaray 16. dakikada eşitliği yakaladı: 67-67. Heyecan içinde geçen son dakikalarda daha az hata yapan Anadolu Efes maçı 78-72 kazanarak adını finale yazdırdı. Lacivert-beyazlılar final serisinde Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğü bulunuyor.