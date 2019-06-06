Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme giren Beşiktaş’ın transfer gündemine de her gün yeni bir isim giriyor. Ama bu defaki isim Avrupa futbol piyasasını bile sarsacak cinsten: Marek Hamsik... Napoli’den Çin’e transfer olan yıldız futbolcu, menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildi. Serie A’da Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007’de Napoli’ye transfer olan ve İtalyan ekibinin simgesi hâline gelen Slovak oyuncu, geçen sezon 20 milyon avro bonservis bedeli ile Çin’in Yifang takımına satılmıştı. Ancak Hamsik de Çin’de mutsuz olan yıldızlar kervanına katıldı. Menajerlerine talimat veren 31 yaşındaki oyuncu, yeniden Avrupa’da top koşturmak istediğini söyledi.

AVCI ONAY VERDİ

İtalyan ve Alman kulüplerine önerilen Slovak yıldız için menajerler Beşiktaş’ın da kapısını çaldı. Ancak Hamsik’in 9 milyon avroluk yıllık ücreti siyah-beyazlı yönetimi düşündürüyor. Her ne kadar Çin’de futbolcular bu yıllık ücretin önemli bir bölümünü vergiye ayırsa da, Beşiktaş’tan istenecek rakamın 4,5 milyon avro civarında olması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim ise gelecek sezonun kadrosunda yıllık ücret olarak 2,5 milyon avroyu sınır olarak belirledi. Hamsik için ekstra 500 bin avro vererek bir istisna yapılabileceği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Slovak yıldızın transferi için Abdullah Avcı’nın da olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

KAGAWA LA LIGA'YA

Beşiktaş’ın devre arasında B. Dortmund’dan kiraladığı Japon futbolcu Shinji Kagawa, sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı kulübe veda etmişti. Bonservisi 2020 yazına kadar Dortmund’un elinde bulunan 30 yaşındaki 10 numaraya siyah-beyazlılar’n eski yardımcı antrenörü Guti’den davet geldi. Guti, Kagawa’yı La Liga’da oynamaya ikna etti.