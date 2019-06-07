Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de tek gündem konusu transfer. Sözleşmesi biten birçok oyuncu birer birer vedalaşırken, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. Ancak bu transferlerin gerçekleştirilebilmesi için de sarı-lacivertlilerin FFP kuralları gereği kaynak oluşturması şart. İtalya’dan gelen bir haber ise yönetimin içini ısıttı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen takımın orta saha oyuncusu Miha Zajc’a İtalyan kulüplerinin talip olması sıcak para beklentisinde olan, hatta kampanya yapan yönetimi sevindirdi.

Beklemedeler

İtalyan basını geçtiğimiz Zajc ile Genoa ve Parma’nın ilgilendiğini yazdı. İtalyan Ligi’ne yabancı olmayan Sloven oyuncu yapılan en yüksek teklifin ise 8 milyon avro olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon Empoli’den 6,5 milyon avroya alınan Sloven yıldızdan 10 milyon avro kazanmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi İtalyanların fiyat arttırması hâlinde Zajc’ı elinden çıkaracak. Fenerbahçe ve millî takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım’la da West Ham’ın ilgilendiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetim Elif Elmas’tan sonra şimdi de bu iki oyuncu için resmî teklifleri beklemeye başladı.

İspanyollardan Yerry Mina iddiası

İspanyol basını, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe’nin gündemine gelen ancak transferi olumlu sonuçlanmayan Yerry Mina için sarı-lacivertlilerin yine harekete geçtiğini iddia etti. Mundo Deportivo, Kolombiya ile Copa America’da boy gösterecek olan Everton’lı oyuncunun yeni adresinin Türkiye olacağını yazdı.