Geride kalan sezonda Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Diabate, kulübüne döndü. Malili forvet, kulübü İngiliz temsilcisi Leicester City'nin sezon başı kampına davet edildi. Kulübü tarafından sezon başı kampına davet edilen başarılı futbolcuya Sivasspor başta olmak üzere, birçok kulüp talip oldu. İngiliz ekibinde Diabate'nin yeni sezon kamp kadrosuna alınacağı belirtilirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili karar burada verilecek.
Diabate için antrenörü tarafından kiralık verilsin kararı çıkarsa, Demir Grup Sivasspor, futbolcuyu tekrar Sivas’a çağıracak ve bir anlaşma yapacak. Diabate’nin Leicester ile 2022’ye kadar kontratı bulunuyor.
Diabate, Leicester City'e döndü
08.06.2019 - 16:07 | Son Güncelleme: 08.06.2019 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un İngiliz ekibi Leicester City’den sezon sonuna kadar kiraladığı ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Fousseni Diabate, kulübü Leicester City’ye geri döndü.
Geride kalan sezonda Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Diabate, kulübüne döndü. Malili forvet, kulübü İngiliz temsilcisi Leicester City'nin sezon başı kampına davet edildi. Kulübü tarafından sezon başı kampına davet edilen başarılı futbolcuya Sivasspor başta olmak üzere, birçok kulüp talip oldu. İngiliz ekibinde Diabate'nin yeni sezon kamp kadrosuna alınacağı belirtilirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili karar burada verilecek.
Etiketler : Diabate,Leicester City,
629860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/629860.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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M.
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
20
9
5
72
36
36
69
2
Başakşehir
34
19
10
5
49
22
27
67
3
Beşiktaş
34
19
8
7
72
46
26
65
4
Trabzonspor
34
18
9
7
64
46
18
63
5
Malatyaspor
34
13
8
13
47
46
1
47
6
Fenerbahçe
34
11
13
10
44
44
0
46
7
Antalyaspor
34
13
6
15
39
55
-16
45
8
Konyaspor
34
9
17
8
40
38
2
44
9
Alanyaspor
34
12
8
14
37
43
-6
44
10
Çaykur Rizespor
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
Sivasspor
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
Kayserispor
34
10
11
13
35
50
-15
41
13
Ankaragücü
34
11
7
16
38
53
-15
40
14
Kasımpaşa
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
Göztepe
34
11
5
18
37
42
-5
38
16
Bursaspor
34
7
16
11
28
37
-9
37
17
Erzurum BB
34
8
11
15
36
43
-7
35
18
Akhisar Bld.Spor
34
6
9
19
33
54
-21
27
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0