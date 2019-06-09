Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 elemelerine harika bir başlangıç yapan A Millî Futbol Takımı’nın son dünya şampiyonu Fransa karşısında ne yapacağı merak konusuydu. Türkiye ne de olsa genç bir takım, karşısındaki Fransa ise ‘dünya şampiyonu’ apoletli bir takımdı. Ancak baştan sona harika oynayan millîler Fransa’yı 2-0 yenerek tarih yazdı. Hatasız bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, tarihinde ilk defa Fransa’yı yenme başarısı gösterirken eski günlerine döndüğünü de ispatladı. Maça ilk 11’de kariyerini yurt dışında sürdüren beş ismi tercih ederek başlayan Şenol Güneş’in bu hamlesi olumlu sonuçlanırken, gollerimiz lejyonerlerimizden geldi. 80 milyonu 90 dakikalığına 2002’ye götüren maçta gol perdesi 30’da açıldı. Cengiz’in kullandığı duran topu Merih kafayla savunmadaki partneri Kaan Ayhan ile buluşturdu. Çok sayıda Fransız’a rağmen düzgün bir kafa vuruşu yapan Kaan takımımızı öne geçirdi: 1-0.

FRANSA DONDU KALDI

Golün yaşattığı soğuk duş etkisini üstünden atamayan Fransa karşısında durmak bilmeyen Şenol Güneş’in öğrencileri ikinci gol için de fazla beklemedi. 40’ta Burak Yılmaz savunmaya yaptığı baskıyla topu takım arkadaşlarına kazandırdı. Dorukhan’ın pasını ceza sahasında iyi kontrol eden Cengiz çaprazdan çıkardığı şutla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. Süper Lig’de sezonun formda isimlerinden Burak ve Mahmut’un şutlarnıda Lloris takımının maçın içinde kalmasını sağladı. Kalan bölümde Fransa’nın atletik üstünlüğünün sahaya yansımaması için rakibine boş alan bırakmayan millîler, hücumda ise Burak Yılmaz ile yakaladığı kontratak fırsatlarını değerlendiremese de sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

FUTBOLA FRANSIZ BIRAKTIK

Şu Çılgın Türkler neler yapmadı ki maçta! Son Dünya Şampiyonu Fransa hiç bu kadar futbola ve rakip kaleye uzak değildi... Fransa son 10 senede ilk kez bir maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Rakibe organize bir pozisyon şansı bile tanımadık. Topla oynama yüzdesinde geride olsak bile (37-63) tabelada biz vardık.

MAŞALLAH! HENÜZ GOL YEMEDİK

Yenilenen umut veren genç kadrosuyla yol almaya devam eden A millî takımın savunmadaki başarısı devam etti. İlk iki maçta gol yemeyen Şenol Güneş’in öğrencileri Fransa’ya da geçit vermedi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: DAHA DA İLERİ GİDECEĞİZ

Oyuna sonradan girdi, kısa boyuyla kısa zamanda uzun işler yaptı. Abdülkadir Ömür, “Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Maçın başından itibaren rakibi baskı altına aldık. Daha ileri gitmek istiyoruz” dedi.

MERİH DEMİRAL: MAHCUP OLMADIK

Juventus’un bonservisine 15 milyon avro verdiği ve dün sportif direktörüne canlı olarak izlettiği Merih Demiral, günündeydi. Bir asist yaptı. Peki ya duyguları? Söz onda: Şükürler olsun mahcup olmadık.

YUSUF YAZICI: BEN DEMİŞTİM

Evet Fransa maçı öncesinde basın toplantısında “Neden olmasın! Neden Fransa’yı yenmeyelim” diyordu Yusuf Yazıcı. Eee maçtan sonra da hatırlattı o sözleri ve “Ben demiştim. Çünkü inanıyordum” dedi.