Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni sezon için teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş’ta transfer stratejisi şu ana kadar uygulanamadı. Yönetim ilk olarak gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Quaresma, Lens, Medel, Roco ve Mirin’i elden çıkarıp elde edilecek gelirle yeni transferlere kaynak oluşturmak niyetindeydi. Ancak gözden çıkarılanlara değil, takımda kalması istenen isimlere teklifler yağıyor. Abdullah Avcı’nın “gönderilmesin” şeklinde rapor verdiği Vida, Burak Yılmaz, Dorukan, Güven Yalçın için kulübe tekliflerin yağması hesapları karıştırdı.

Dorukhan 15 milyon euro

Ancak gelen teklifler çok cazip olmadıkça satışa izin verilmeyecek. Burak Yılmaz için 2 milyon avroluk teklifi düşünülmedi bile... Udinese, Dorukhan için 7 milyon avro önermiş ancak teklif kabul edilmemişti. İtalyan devi Milan’ın da millî oyuncu için devreye girdiği biliniyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’un da radarına giren Dorukhan için yönetim 15 milyon avroluk teklif bekliyor. Öte yandan Güven Yalçın için Bundesliga ekiplerinin devrede olduğu bilinirken, Fransız ve İtalyan kulüplerin istediği Vida için ise yönetim en az 10 milyon avroluk teklif bekliyor.

Eğitim şart!;

Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı, Türk futbolunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Nuri Şahin: My Master Game Plan etkinliğinde konuşan tecrübeli çalıştırıcı “Türkiye’de kabiliyetle alakalı bir sıkıntımız yok. Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Millî Takımı’na bakın. En kabiliyetli iki oyuncusu Türk. Niçin? Çünkü Almanya’nın sistemi çok iyi. Biz de Almanya’daki gibi bir standart oluşturabilirsek çok daha iyi yerlerde olabiliriz” dedi.

TARAFTAR “GİTSİN” DEMİŞTİ

Bir süre önce Beşiktaş’ı takibi bırakan Quaresma “Telefonda yaptığım bir güncelleme yüzünden birkaç hesap otomatik takipten çıktı. Ben Beşiktaş’ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da” dedi. Taraftar ‘gitsin mi kalsın mı’ anketinde yüzde 75’le ‘gitsin’ şıkkını işaretlemişti.

TATİLDE BİLE ANTRENMAN YAPIYOR

Lecce’nin transfer teklifini reddeden Burak Yılmaz, yaz tatilinde çalışmalarına ara vermiyor. Paris’te kızlarıyla birlikte tatil yapan golcü oyuncu, formunu korumak için düzenli olarak antrenman yapıyor. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımla yeni sezona şimdiden hazırlandığını gösterdi.