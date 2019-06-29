Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki dönem için devrim niteliğinde kararlar aldı. Günlerdir merakla beklenen Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikler açıklandı. Kulüplere belirli kriterlerin getirildiği yeni talimatnamede en dikkat çekici bölüm, her sene kulüplere uygulanacak transfer limitleri oldu. Yeni talimata göre, TFF tarafından kulüplere özel harcama limitleri konulacak ve bu limiti aşan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanacak. Böylece kulüpler UEFA tehdidinden önce karşısında TFF'yi bulacak. Bir başka deyişle Federasyon, kriterlere uymayan kulüpleri UEFA'dan önce kendisi cezalandırmış olacak.

ÖNCE MALİ DİSİPLİN

TFF'nin yürürlüğe koyduğu yeni talimatnameyle birlikte kulüplere artık transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları uygulanabilecek. Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, 2020-21 sezonundan itibaren 1 Haziran - 31 Mayıs özel hesap dönemine geçiş yapacak. Takımlara özel harcama limitleri 2019-20 sezonu için 2 Eylül'de açıklanacak. Kulüpler, açıklanan bu limitlere göre ara transfer döneminde hareket etmek zorunda kalacak. Hem TFF, hem de bağımsız denetim şirketleri kulüpleri düzenli olarak inceleyecek. Önümüzdeki sezon harcama limitini yüzde 30'a kadar aşan kulüpler cezaya tabi tutulmayacak. Ancak bir sonraki sezon için bu oran yüzde 15'e düşürülecek. Sonraki sezonlarda ise kulüpler limitler dâhilinde kalmak mecburiyetinde olacak.

NASIL BELİRLENECEK?

Yeni talimatnamede kulüplere özel belirlenecek harcama limitlerinin nasıl belirleneceği de açıklandı. Takımların harcama limitleri Avrupa kupalarında elde ettikleri kazançlara bağlı olarak artırılabilecek. Ayrıca transfer gelirlerinden elde edilen kazançlar da limitlerin artırılması için kullanılabilecek. Talimatnamede yapılan değişiklikler arasında en dikkat çekeni ise kurallara uymayan kulüplere uygulanacak transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları olacak. TFF tarafından belirlenen limitleri aşan ve kurallara uymayan kulüplere şu şekilde ceza uygulanacak:

% 5'e kadar: İhtar

% 6-10 arası: Transfer yasağı

% 16-20 arası: 1 puan silme

% 21-25 arası: 2 puan silme

% 26 ve üstü: 3 puan silme

Bunlara ek olarak:

> Transfer yasağı

> Kadro sınırlaması

> Para cezası