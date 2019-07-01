Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

29 Haziran 2001 doğumlu olan Sayyadmanesh futbolla 2011'de Arash Amol takımında tanıştı. Burada geçirdiği iki senede dikkatleri üzerine çeken İranlı golcü, ülkenin önemli takımlarından İstiklal'e transfer oldu. 2014'te Saipa altyapısının da formasını giyen Sayyadmanesh 2018'de İstikal'e geri döndü.

İngilizlerin ünlü gazetesi The Guardian tarafından da geleceğin en iyi 60 genç futbolcu arasında gösterilen golcü oyuncu, ülkesinin altyaş milli takımlarında da forma giydi. İran'ın çeyrek final oynadığı 2017'de Hindistan'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda da oynayan Sayyadmanesh bu turnuvada 3 gol atmıştı. İran altyaş milli takımlarında 16 kez forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, 11 gol kaydetti.

Bu sezon fazla süre alamadı

Kısaca kendisine Sayyad denilen golcü isim, bu sezon İstiklal'de çok da etkili olamadı. Takımıyla 17 maça çıkan Sayyad, sadece 821 dakika süre alırken 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. (Goal)