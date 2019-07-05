Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Geride kalan sezondaki kötü performansı unutturmayı hedefleyen ve şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe transfer bombalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Son olarak Alman yıldız Max Kruse'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Galatasaray'da kariyerinin en iyi dönemini yaşadıktan sonra Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'le her konuda anlaşmaya vardı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Rodrigues'in mutlaka alınması için ısrar etmesi üzerine harekete geçen Fenerbahçeli idareciler kısa sürede işi bitirdi. Al-İttihad takımında forma giyen kanat oyuncusu 28 yaşındaki oyuncu iki yıllığına kiralayacak. Yapılan görüşmelerde Suudi Arabistan'da yılda 4,5 milyon avro kazanan Rodrigues’in sezon başına 2,5 milyon avroya oynaması konusunda el sıkışıldı.

KAMPA KATILACAK

İstanbul'a geri dönmek için hazırlanan Garry Rodrigues, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak ve sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılacak. Öte yandan Yeşil Burun Adaları doğumlu oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmek için çok uğraştığı ve kulübü Al-İttihad'ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Ocak 2017'de 3,7 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 2,5 sezon boyunca 78 maça çıkarken, 16 gol atıp, 12 asist yapmıştı. Sarı-lacivertliler ayrıca Garry Rodrigues'le birlikte sezonun dördüncü transferini de gerçekleştirmiş olacak. Fenerbahçe sırasıyla Murat Sağlam, Allahyar Seyyadmeneş ve Max Kruse ile kadrosunu güçlendirmişti.

Nando De Colo!

Futbol takımı için kadrosuna önemli isimleri kazandıran Fenerbahçe, basketbolda da yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague'de şampiyon olan CSKA Moskova'nın yıldızı Nando De Colo ile anlaşma sağladı. Marko Guduric ve Nicolo Melli gibi önemli oyuncularını sırasıyla NBA takımlarından Memphis Grizzlies ve New Orleans Pelicans‘a kaptıran sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Fransız yıldız Nando De Colo'yu kadrosuna katarak açığı kapatmış olacak.

Max Kruse mest etti

Süper Lig’in yeni sezonu için hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde sürdüren Fenerbahçe taktik çalıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Max Kruse ise gösterdiği performansla göz doldurdu. Ersun Yanal'ın özel olarak ilgilendiği Alman yıldız hırsı ve isteğiyle teknik heyeti mest etti.

KÂBUS SÜRÜYOR

Fenerbahçe, başına bela olan Carlos Kameni’den kurtulmayı henüz başaramadı. Geçen sezon lisansı çıkarılmayan Kamerunlu takımdan ayrılmak için 1,6 milyon avroluk ücretini almakta direniyor. Kameni gerekirse geçen sezon olduğu gibi İstanbul’da tatil yapmakta kararlı.

AZUBUIKE SEVİNCİ

Başakşehir’in geçen sezon Rize’de forma giyen Azubuike’yi kiralaması Fenerbahçe camiasında heyecana sebep oldu. Başakşehir’in bu transfer sonrası sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Mahmut Tekdemir’e Kadıköy vizesini vermesi bekleniyor.

KOLAROV VE FEJSA BEKLİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, Kolarov ve Fejsa ile anlaşma sağladı. Ancak oyuncuların sözleşmelerinin devam etmesi sıkıntı çıkarıyor. FFP gereği oyuncu satmadan alamayan sarı-lacivertliler bu transferleri gerçekleştirmek için acilen kasaya bonservis geliri koymak zorunda.

ATLETICO'DAN ÇIKARMA

Elif Elmas için A.Madrid yetkilileri İstanbul’a çıkarma yaptı ve Kadıköy’de Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu. İtalyan ekiplerinin de peşinden koştuğu Elif’ten en az 15 milyon avroluk geliri bekleyen sarı-lacivertliler transferde de büyük bir rahatlık sağlamış olacak.