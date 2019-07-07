Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

DÜZCE

Transferde gaza basan Fenerbahçe, kapandığı düşünülen Vedat Muriç dosyasını mutlu sonla bitirmek üzere bir defa daha açtı. Adı Galatasaray’la da anılan Kosovalı golcü için 10 milyon avro bonservis talep eden Rizespor’un ikna edilmesiyle transfer farklı bir boyuta taşındı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’nin 4 milyon avro ve 4 oyuncu teklifini kabul etti. Sarı-lacivertliler, genç kaleci Tarık Çetin’i bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin, Mahsun Çapkan ve Barış Alıcı’yı kiralık sunarak Çaykur Rizespor’la anlaştı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın özellikle istediği Oğuz Kağan’ın da pakete eklenmesiyle ikna olan Karadeniz ekibi, Muriç’e, “Biz her konuda anlaştık. Senin de Fenerbahçe ile el sıkışmanı bekliyoruz” mesajı yolladı.

HAYIRLISI OLSUN

Vedat Muriç’in menajeri Haluk Canatar, konuyla ilgili olarak “Yöneticiler bize anlaştıklarını söyledi. Biz henüz Fenerbahçe ile masaya oturmadık. Önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız” açıklaması yaptı. Bu dakikadan sonra Çaykur Rize’de kalması beklenmeyen Vedat Muriç’in Fenerbahçe’yle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Kosovalı golcünün durumunu değerlendiren Rizespor’un hocası İsmail Kartal, “Rizespor’un çıkarları doğrultusunda en doğrusu ne ise o olsun” dedi. Kartal, “Vedat son derece karakterli bir oyuncu. Ayrılığı kulübün lehine olacaksa yolu açık olsun. Ancak kalırsa da kendisinden en yüksek verimi alırız” ifadesinde bulundu.

SICAK BAKMASAK FENER'LE GÖRÜŞMEZDİK

Menajer Haluk Canatar, Muriç'in Fenerbahçe'de oynamak istemediği iddialarına karşılık "Vedat, Fenerbahçe'de oynamayacak olsa görüşmezdik. Süreç uzadıktan sonra ikinci olarak Galatasaray'la görüştük. Semih Özsoy'dan davet aldım. Kulüpler anlaşmış. Vedat için en hayırlısının olmasını diliyorum" dedi.

MENAJER YASAĞI

Merih Demiral’ı Avrupa’ya götüren menajer Cenk Melih Yazıcı’nın Ömer Faruk Beyaz’a kanca atması üzerine Başkan Ali Koç devreye girdi. Yazıcı’nın Ömer Faruk’un babasını aradığını öğrenen Koç, “Kulüp harici kimseyle temas kurmayın” uyarısı yaptı. Koç, baba Beyaz’a, “Ömer Faruk’la ilgili planlarımız var. Kafanız rahat olsun” dedi.

KAYSERİ YOLCUSU

Fenerbahçe, sözleşmesindeki 1 milyon liralık opsiyonu ödeyerek Ümraniyespor’dan aldığı Yasir Subaşı’nı kiralıyor. Ersun Yanal, 23 yaşındaki sol beki kamp kadrosuna dahil etmeyince sarı-lacivertliler Kayserispor’la anlaştı. Yasir yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

ALTAY İMZAYA GELDİ

Fenerbahçe, Ankaragücü'nün 21 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın işini bitirdi. Sarı-lacivertliler başkent ekibine Altay için 1,5 milyon avro bonservis bedelini peşin ödeyecek. Oyuncuya verilecek ücreti de yıllık 3 milyon liraya çıkaran sarı-lacivertliler genç oyuncuyu da ikna etti. Altay ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Altay, İstanbul'a gelirken uçaktan bir fotoğraf paylaştı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve henüz görüşmeye çağrılmayan Volkan Demirel ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.

NAPOLİ’DEN HAMLE

∂ Fenerbahçe’nin satış listesine koyduğu Elif Elmas için İtalya’dan yeni teklif geldi. Atletico Madrid ile Inter’in yarıştığı Makedon oyuncuyla ilgili gelişmeleri takip eden Napoli, 10 milyon avroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ise 15 milyon avro ayrıca 3 milyon avroluk bonus talebinde bulundu.