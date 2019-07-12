Kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi. Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen Louie Barry, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.
16 yaşındaki genç yetenek Barcelona'da
12.07.2019 - 09:06 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
La Liga ekibi Barcelona, West Bromwich Albion'un altyapısında forma giyen 16 yaşındaki santrafor Louie Barry'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi. Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen Louie Barry, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.
Kaynak: AA
Etiketler : Barcelona,West Bromwich,Barry,16,transfer,
636509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/636509.aspx
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